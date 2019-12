Das genreübergreifende Konzertformat Music in Motion der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach kommt am 14. Dezember nach Gotha.

Music in Motion kommt nach Gotha

Das genreübergreifende Konzertformat Music in Motion der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach kommt am 14. Dezember um 17 Uhr nach Gotha. In der Turnhalle der Herzog-Ernst-Gesamtschule treffen Musik und Sport aufeinander. Dabei präsentieren Mitglieder von Thüringer Sportvereinen zu Musiktiteln aus Klassik, Pop und Filmmusik ihr Können. Am Pult der Thüringen-Philharmonie steht Charles Olivieri-Munroe, der derzeit als Gastdirigent des Orchesters amtiert.

Mitglieder von Thüringer Sportvereinen präsentieren zu Musiktiteln aus Klassik, Pop und Filmmusik ihr Können. Foto: Bernd Seydel / Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach

Das Publikum erwartet dabei eine bunte, effektvolle Show mit musikalischen Sportarten, wie Tanz, Cheerleading und Kunstradfahren, teilt Maik Schulz, Pressesprecher der Thüringen-Philharmonie, mit.

Zudem gibt es sportlich-musikalische Experimente in den Disziplinen Parcours, Gerätturnen, Bogenschießen, Seesportmehrkampf, Basketball und Schach-Judo, die eigens für diese Veranstaltung eingeübt werden. Insbesondere Kinder und Jugendliche sollen Sport gekoppelt mit Orchesterklängen neu erfahren.

Music in Motion am Samstag, 14. Dezember, um 17 Uhr in der Turnhalle der Herzog-Ernst-Gesamtschule in der Leinastraße. Tickets gibt es unter www.thphil.de oder in der Tourist-Information Gotha.