Musik und mehr in der Orangerie Gotha

Am Sonntag, 10 Juli, spielt das Polizeiorchester Thüringen in der Orangerie des Schlosses Friedenstein in Gotha statt.

Gotha. Polizeiorchester Thüringen spielt im Gothaer Blumenmeer.

Ein fester Termin im Veranstaltungskalender der Gothaer Bürger und ihrer Gäste ist das jährliche sommerliche Konzert der Orangerie-Freunde Gotha. Am Sonntag, 10. Juli 2022, beginnt um 14 Uhr die in den letzten zwei Jahren wegen Corona ausgefallene Veranstaltung in der Orangerie in der Friedrichstraße.

Die Verpflegung mit kühlen Getränken sowie Kaffee und selbst gebackenem Kuchen wird durch die Orangerie-Freunde ab 14 Uhr im Orangenhaus sichergestellt, versichert deren Sprecher Uwe Ulrich. Die Orangerie-Gärtner verkaufen an ihrem Stand Blumenzwiebeln und Pflanzen aus der Orangerie.

Als Höhepunkt des Nachmittages beginnt 16 Uhr ein Konzert mit dem Polizeiorchester Thüringen. Schirmherr der Veranstaltung ist Innenminister Georg Maier, der zusammen mit dem Landtagsabgeordneten Matthias Hey (beide SPD) das Konzert eröffnen wird. Für einen entspannten Musikgenuss werden für dieses Konzert 400 Stühle in der Orangerie durch die Orangerie-Freunde aufgestellt. Ulreich weist darauf hin, dass diese Veranstaltung dank des Engagements vieler Helfer kostenlos, ist. Um Spenden zugunsten der Orangerie wird aber gebeten.

