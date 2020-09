Musik und Zauber im Tierpark Gotha

Sönke Ruge, Bauchredner mit viel Bühnenerfahrung, wird am kommenden Wochenende im Gothaer Tierpark zu erleben sein.

Gotha. Mit dem September bricht der letzte Monat der Gothaer Tierparkkonzerte 2020 an. Tickets gibt es online und an der Abendkasse.

Mit einer Bauchredner- und Zauber-Show startet der Tierpark Gotha am Samstag, 5. September, um 16 Uhr in den letzten Monat der Tierparkkonzerte in diesem Jahr. Kinder und Erwachsene sind zum Mitmachen eingeladen.

Vielfältige Unterhaltung für Jung und Alt

Mehr als 30 Jahre Bühnenerfahrung und ihre Handpuppen bringen Sönke Ruge und Steffen Bistry mit nach Gotha. Die Kombination aus Zauberei und Bauchreden kündigen sie als ein Erlebnis für Jung und Alt an.

Für diese Veranstaltung gibt es zudem eine Familienkarte für zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder für 26 Euro. Die Show ist noch einmal am Sonntag, 6. September, um 15 Uhr zu sehen.

Ebenfalls am Samstag um 18.30 Uhr schließt sich ein Konzert von JustBril! an. Zu hören sein sollen akustische Lieder ohne Schnickschnack. Dabei greift die Gruppe auf ein reiches Repertoire aus Popsongs, Discohits und Rockkrachern zurück.

Am Sonntag ab 17 Uhr ist Liedermacherin Andia im Konzertgarten des Tierparks zu hören und verspricht ein temperamentvolles Musikkabarett. Selbsterdachtes und von Menschen Zugetragenes verpackt die Sängerin in selbstkomponierte Songs.

Tickets für die Zauber- und Bauchredner-Show gibt es auf www.eventbrite.de oder an der Abendkasse.