Musikabend in Gotha mit Oldies aus dem Micados-Repertoire

Gotha. Bandleader Torsten Hollstein tritt am Freitag in Gotha auf. Das 60-jährige Bestehen der Gruppe wird im Oktober mit Oldie-Nacht gefeiert.

Im 60. Jahr des Bestehens der Micados, die sich um die Beatmusik in der Gothaer Region ihre Meriten erwarben, will der Sohn des Micados-Mitbegründers Jürgen „Holle“ Hollstein, Torsten „Holle“ Hollstein, wieder einmal auf Solopfaden wandeln. So musiziert „Holle“ am Freitag, 21. April, ab 19 Uhr im italienischen Restaurant „Bella Ciao“ auf dem Gothaer Hauptmarkt. Stücke von Rio Reiser, Wolf Mahn, Udo Lindenberg, Klaus Lage, Marius Müller-Westernhagen, Ostrock-Klassiker sowie Oldies aus dem Micados-Repertoire stehen an dieem Abend auf seinem Programm. Bei schönem Wetter werde er auch im Freien spielen.

Ihr 60-jähriges Bandbestehen werden die alten Barden, mit Neuzugang Andre Kirchner am Schlagzeug, am 25. Oktober 2023 zur Oldie-Nacht in der Stadthalle gemeinsam mit den Polars, der John Idan Group, Yardbird-Sänger und Gitarrist, sowie der Band „Polaroyds“ aus Berlin, begehen.