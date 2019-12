Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Musikalische Geschenke ans Konzertpublikum

Das Kulturhaus Gotha beinahe ausverkauft – unzählige leuchtende Weihnachtssterne an der Bühnenrampe, eine geschmückte Fichte im Lichterglanz. Dazu Geschenkpakete, von unscheinbar bis mannshoch. „Man schenkt sich zu Weihnachten nichts Weihnachtliches, und auch unsere heutigen Stücke sind es selten“, kündigte Chefdirigent Markus Huber an. „Aber sie alle sind ein Geschenk – an Sie!“Alle 13 musste Huber erst einmal auspacken. Zu Beginn, feierlich und in großer Besetzung, Engelbert Humperdincks Ouvertüre zu „Hänsel und Gretel“ mit diesen anheimelnden Hörnerklängen. Auch Nummer 2 war etwas fürs Gemüt: Johann Pachelbels „Canon in D“ für Streicher – Kanon und Chaconne in einem.

Zu den besonderen Überraschungen des Abends gehörte der solistische Auftritt mehrerer Mitglieder der Thüringen-Philharmonie. Musiker, die sonst kaum jemand visuell wahrnimmt, vorn an der Rampe! Till Joachim, stellvertretender Solooboist, spielte das Concertino für Englischhorn und Orchester von Gaetano Donizetti (1797-1848) – melodiös-gefällige, unbeschwerte Klänge auf einem höchst selten zu hörenden Soloinstrument.Von Jean Françaix (1912-1997) stammt das Oboenkonzert „L‘horloge de flor“ (Blumen-Uhr), mit dem sich Solooboistin Elke von Frommanshausen vorstellte.

Françaix‘ Vorliebe fürs Burleske und Nichtalltägliche bringt außergewöhnliche Wirkungen hervor, die so manchen Klassik-Fan, auch aufgrund der meist einfachen Harmonien, mit dem „modernen“ Klang schnell versöhnen. Nach der Pause noch einmal Francaix, diesmal sein Divertissement, interpretiert vom Solofagottisten Romeo Dumuncu. Alle drei Werke für Doppelrohrblatt-Instrumente verlangen spieltechnisches Professionalität ebenso wie musikalisches Gestaltungsvermögen, und alle drei Solisten erfüllten diese Voraussetzung tadellos.

Ein Brummbär auf dem Kontrafagott zum Finale

Vor der Pause aber gab‘s noch eine ganz besondere Überraschung: den „Abendsegen“ aus „Hänsel und Gretel“. Die Solisten des Duetts waren Gabriele Reichstein (Alt), Vorsitzende des Philharmonie-Trägervereins, und Sandra Polcuch (Sopran), Musiklehrerin am Sprachengymnasium Schnepfenthal – musikalisch wie darstellerisch ein wahrer Genuss!

Nach dem beliebten „Blumenwalzer aus Tschaikowskis „Nussknacker-Suite“ noch einmal ein solistischer Auftritt, und diesmal der spaktakulärste: Konzertmeister Alexej Barchevitch hatte eines der schwierigsten Violinwerke überhaupt ausgewählt: die Variationen über ein Originalthema op. 15 für Violine und Orgel von Henryk Wienawski (1835-1880), für Orchester bearbeitet von Juri Lebedev. Damit erwies er sich erneut als ein hochprofessioneller Geiger, was ihm begeisterten Applaus eintrug.

Mit Max Regers nachdenklichem „Weihnachten“ op. 145 Nr. 3, komponiert im Kriegsjahr 1915, und dem „Hexenritt“ aus „Hänsel und Gretel“ endete das Programm offiziell. Als Bonus gab Thomas Wagner, dem größten der Geschenkpakete entstiegen, auf seinem Kontrafagott das witzige Charakterstück „Der alte Brummbär“ von Julius Fučik zum Besten. Mit dem Rausschmeißer „Sleigh Ride“ von Arthur Fiedler ging das außerordentlich unterhaltsame, vom Dirigenten launig-locker moderierte Konzert zu Ende.