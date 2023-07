Musikalische Kostbarkeiten auf Schloss Tenneberg

Waltershausen. Thüringer Orgelsommer in Waltershausen: Zweigeteiltes Konzert in der Kapelle und im Festsaal des barock umgestalteten Renaissance-Baues

Der Geist längst vergangener Zeiten umwehte das Orgelsommer-Konzert des Tenneberg-Consorts mit Laura Sattler (Blockflöten), Kirchenmusiker Tom Anschütz an Orgel und Cembalo, Tilman Reinhardt (Gambe) und verstärkt durch die Blockflötistin Sabine Kühnert aus Frankfurt/ Main: Der Beweis, dass ursprünglich als Privatvergnügen gedachtes Musizieren durchaus das Zeug haben kann, sich öffentlich hören zu lassen.

Der erste Konzertteil fand in der Kapelle des Schlosses Tenneberg statt. Es grenzt beinahe an ein Wunder, dass die barocke Thielemann-Orgel, zuletzt nur noch in wenigen Fragmenten vorhanden, nach der Wende, 2016 und 2017, von der Orgelbau Waltershausen GmbH zu neuem Leben erweckt wurde. Die acht Manual- und zwei Pedalregister stehen für intimen Charakter, können aber den kleinen Raum durchaus mit Klangpracht füllen.

Irische Traditionals in historischer Kapelle

Neben Werken für Orgel solo von Christian Friedrich Witt (1660 - 1717) und Johann Pachelbel (1653 - 1706) erklangen eine Händel-Sonate für zwei Blockflöten und Basso continuo, eine Canzonetta in wiegendem 6/8-Takt von Siegfried Karg-Elert (1877 - 1933), bearbeitet für Orgel und Gambe, ein an Volksliedintonationen orientiertes Stück von Kirchenmusikdirektor Theophil Heinke (“Cats in Love“) für zwei Flöten, Gambe und Orgel und zum Schluss drei irische Traditionals.

Wegen des unerwarteten Publikumszuspruchs musste dieser Konzertteil für die bis dahin draußen Gebliebenen wiederholt werden. Danach gab es den zweiten Teil für alle gemeinsam im Festsaal des Schlosses.

Mit Gefühl und Akuratesse interpretierte Tom Anschütz zu Beginn den 1. Satz einer Vivaldi-Bearbeitung Bachs für Cembalo (BWV 978). Die beiden Damen spielten von Henry Purcell (1659 - 1750) „Two in One upon a Ground“ (also über einem ostinaten Bass) auf ihren Altblockflöten und anschließend, gemeinsam mit dem Gambisten, drei Suitensätze von Marin Marais (1656 - 1695). Das atmete Atmosphäre und verführte zu bukolisch-heiterem Träumen.

Eine „Aria sopra la Bergamasca“ von Marco Uccellini (1603 - 1680) für zwei Renaissance-Blockflöten und Basso continuo, in ihrem Duktus leichtfüßig dahineilend und dank steter rhythmisch-motivischer Wiederholungen mit Trance-Potenzial, beendete das außergewöhnliche Konzert. Als Zugabe bescherten die Musiker ihrem Publikum den vierstimmigen Gesang des Segenslieds „Bleib bei uns, Herr“.