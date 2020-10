Mit einem Werk Bachs aus dessen Weimarer Zeit, der Toccata D-Dur BWV 912, begann Elena Metelskaya ihren Klavierabend am Samstag im Löfflerhaus. Mit äußerst dezidierter Artikulation verlieh sie dem auf die präludierende Einleitung folgenden Allegro ein Höchstmaß an formaler Plastizität und akustischer Transparenz.

Den langsamen Satz ordnete sie einem großen Spannungsbogen unter, dem man sich nicht entziehen konnte. Und den Schlusssatz, eine lustig tändelnde Gigue im 6/16-Takt, ließ sie in eine grandios-virtuose Steigerung einmünden.

Hommage an den Jubilar Beethoven

Als Hommage an den Jubilar Beethoven präsentierte Metelskaya dessen letzte Sonate, Nummer 32, c-Moll, op. 111. Es ist dies ein heute noch verblüffendes Ausnahmewerk, das sich weit vom bis dahin verbreitet akzeptierten Beethoven-Bild entfernt und namentlich im zweiten Satz in geistige Sphären weit jenseits alltäglicher Vorstellungen vorstößt. Was die spezifisch musikalischen Gestaltungsmittel angeht, dürfte dieser Satz später einen Franz Liszt wohl inspiriert haben.

Die Hörer durften sich zudem an den Schönheiten der Sonate Nr. 2 g-Moll op. 22 von Robert Schumann erfreuen. Dank der ausgeprägten Charakteristik der vier Sätze – leidenschaftlich kämpferisch der erste, innig-versonnen der zweite, beherzt zugreifend das Scherzo und lebensvoll pulsierend das Finale – fühlte man sich tief hineingezogen ins musikalische Geschehen.

Zum Schluss gab es einen Strauß von Chopin-Stücken: die Mazurka op. 17 Nr 4 a-Moll, das Nocturne op. 27 Nr. 1 cis-Moll, den Walzer op. 64 Nr. 2 cis-Moll mit seinen übermütigen Accelerandi und die c-Moll-Etüde (Nr. 12) aus op. 25. Das begeisterte Publikum forderte zwei Zugaben: Es erklangen Chopins populäre feurige „Revolutionsetüde“ op. 10 Nr. 12 und sein stimmungsvolles Prélude A-Dur.

Wegen der Nachfrage wiederholt der Kultur-Raum-Löfflerhaus den Klavierabend am 24. Oktober, 19.30 Uhr.