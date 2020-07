Hubert B. spielt auf Gitarre und Mundharmonika Hits aus den 60-er Jahren beim Musiksommer in Bad Tabarz.

Bad Tabarz. Rockiges bis Volksmusik erklingt zum Musiksommer-Wochenende in Bad Tabarz.

Musikalisches Wochenende in Bad Tabarz

Im Biergarten des Hotels am Burgholz startet am kommenden Wochenende der nächste Musiksommer in Bad Tabarz, teilte das örtliche Kuramt mit.

Los geht es bereits am Freitag, 24. Juli, mit der Gothaer Band Mo' Malone. Ab 18 Uhr spielen sie eine Mischung aus amerikanischen und irischen Folkrock sowie kultigen Oldies. der Bandname ist abgeleitet von der Dubliner Fischhändlerin Molly Malone, die von vielen Gruppen besungen wird.

Am Samstag, 25. Juli, ist ab 18 Uhr Hubert B. aus Wutha-Farnroda in Bad Tabarz zu Gast. Der Musiker spielt mit Gitarre und Mundharmonika Lieder von den 60er Jahren bis in die heutige Zeit. Mit einer umfangreichen Mischung von Folk bis deutschem Oldie und Schlager lasse er keine Musikwünsche seines Publikums offen, hieß es weiter.

Mit dabei beim Musiksommer-Wochenende sind am Sonntag, 12. Juli, auch die Tabarzer Blasmusikanten. Um 15 Uhr spielen sie von Volksmusik über zünftige Märsche bis hin zur Unterhaltungsmusik alles, was das Herz begehrt. Unter der musikalischen Leitung von Rüdiger Schadt und Daniel Hering haben die Musikanten ein buntes Repertoire entwickelt, dass jedes Publikum verzaubert.

Der Eintritt für alle drei Veranstaltungen ist kostenlos.