Musiker aus dem Landkreis Gotha spielen auf Friedenstein

Zum Festsaalkonzert hatte die Europäische Louis-Spohr-Kulturgesellschaft auf Schloss Friedenstein in Gotha geladen. Es spielten Alexej Barchevitch (Violine) und Jens Goldhardt (Cembalo).

Gotha. Konzertante Klänge im Festsaal: Zwei Musiker aus dem Landkreis Gotha spielten Werke von Barock bis Klassik.

Zum zweiten Mal in diesem Jahr hatte die Europäische Louis-Spohr-Kulturgesellschaft zum Konzert in den Festsaal des Schlosses Friedenstein in Gotha eingeladen. Alexej Barchevitch (Violine) und Jens Goldhardt (Cembalo) spielten Sonaten von Barock bis Klassik – alles Werke von Spohrs Vorgängern und Vorbildern.

Barchevitch spielte eine Geige barocker Bauart, deren Klang intimer, heller, weicher als der moderner Instrumente und stilistisch dem Cembalo eher angemessen ist.

Das Konzert begann mit einer Sonate in F-Dur von Georg Philipp Telemann. Dessen Stil hebt sich deutlich von dem seines Zeitgenossen Bach ab: Die Musik klingt gefälliger, ist dem Opernhaft-Dramatischen näher und erreicht nicht die geistige Tiefe der oft hochkomplexen Kontrapunktik Bachs. So erinnert der dritte, langsame Satz mit seinem klagenden, wehmütigen Gestus tatsächlich an eine Gesangsszene auf der Bühne. Erfrischend dann der Kontrast zur wild-virtuosen Gigue des Schlusssatzes.

Georg Anton Benda steht für den Übergang vom Barock zur Klassik. Seine G-Dur-Sonate lebt unter anderem von reichen Verzierungen, die vorm geistigen Auge Bilder der Rokoko-Architektur erstehen lassen. Violine und Cembalo ergänzen einander als selbstständige Partner: Im Schlusssatz gibt es sogar kurze Episoden, in den die Violine als Begleiter des Cembalos agiert. Insgesamt ein ideenreiches Werk, das Barchevitch und Goldhardt mit viel Liebe zum Detail gestalteten.

Schlussakkord im italienischen Stil

Wie klingt Mozart auf einer Barockgeige? Immerhin war die moderne Violine zu Mozarts Zeiten noch nicht so etabliert wie in späteren Epochen. Das erlebten die Zuhörer anhand der zweisätzigen Sonate in e-Moll KV 304 von 1778 – der 1. Satz dynamisch kontrastreich und durchaus tiefgründig, der 2. Satz ein empfindsames Menuett, das überraschend forsch endet.

Den Schlusspunkt setzte eine anrührende Interpretation der Sonate c-Moll BWV 1017 aus Bachs Köthener Zeit. Der 1. Satz, ein Siciliano (Largo) im 6/8-Takt, nimmt mit seinem klagenden Thema die Alt-Arie „Erbarme dich“ aus der Matthäus-Passion vorweg. Die dramatische Polyphonie des 2. Satzes, einer dreistimmigen Fuge, der beruhigende 3. und der flotte Schlusssatz im italienischen Stil rundeten ein erlebnisreiches Konzert im historischen Ambiente ab.