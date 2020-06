Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Musiksommer beginnt am Fuße des Inselsberges

Der Musiksommer beginnt in Bad Tabarz. Das kündigt Kurchef Marcel Wedow an. Zum Auftakt singt Heike Venter am Freitag, 12. Juni, ab 18 Uhr, im Aktivhotel Inselsberg in der Lauchagrundstaße 64 Countrysongs bis deutsche Schlager. Sonnabend, 13. Juni, spielt dort Thomas Schäfer auf der Gitarre Lieder von Bob Dylan, Neil Young und anderen.

Die Tabarzer Blasmusikanten geben am Sonntag, 14. Juni, Volksmusik zum Besten, außerdem Märsche und Unterhaltungsmusik. Der Eintritt ist frei.

