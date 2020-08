Der kanadische Sänger, Gitarrist und Komponist Marty Hall tritt am Samstag, 22. August, in Bad Tabarz auf.

Bad Tabarz. Drei Veranstaltungen werden am Wochenende in Bad Tabarz geboten.

Musiksommer Gast am Burgholz in Bad Tabarz

Der Musiksommer gastiert am Wochenende im Park des Hotels am Burgholz. Darauf weist Marcel Wedow, der Leiter des Kuramtes, hin. Am Freitag, dem 21. August, 18 Uhr, spielt Thomas Schäfer mit Gesang, Gitarre und Mundharmonika Lieder von Bob Dylan, Neil Young und andere zeitlose Rockklassikern. Am Samstag, ebenfalls 18 Uhr, tritt Marty Hall auf. Der kanadische Gitarrist spielt Blues, Roots, Rock und Balladen.

Um 15 Uhr am Sonntag, 23. August, wird zum großen Halali geblasen. Dazu werden die Jagdhornbläser unter Leitung von Helmut Katte erwartet. Der Tabarzer Trachtenverein beteiligt sich mit Jägerliedern und Jagdsprüchen.

Der Eintritt zu den Konzerten ist frei.