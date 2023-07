Musiksommer in Bad Tabarzer Café Lesehalle

Bad Tabarz. Pop, Blues, Soul Heimatmusik lockt an drei Tagen nach Bad Tabarz.

Der Bad Tabarzer Musiksommer geht am Wochenende im Biergarten von „Die Teigmacher - Café Lesehalle“ im Theodor-Neubauer-Park weiter. Am Freitag, 21. Juli, 19 Uhr, spielt Nicole Trunt ein generationenüberspannendes Repertoire von Katie Melua bis Conny Francis. Am Samstag ist „In Wood“ ab 19 Uhr zu hören mit eigenen Interpretationen von Blues-, Funk-, Jazz- und Soul-Nummern.

Am Sonntag kommt der Männerchor „Rennsteigsänger Floh-Seligenthal“ in die Lesehalle. Als Zusammenschluss aus den Männergesangsverein „Eichenkranz Struth-Helmershof“ und „Concordia 1867 Kleinschmalkalden“ bringen sie bis zu 30 Sänger auf die Bühne, die Lieder von regionalen Autoren, sowie Wald- und Wanderlieder und internationales Liedgut singen.