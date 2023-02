Nach dem Karneval ist vor dem Karneval

Roberto Rölke moderiert Jahr für Jahr den Rosenmontagsumzug in Catterfeld-Altenbergen.

Catterfeld-Altenbergen. Roberto Rölke vom FCC moderiert den Faschingsumzug in Catterfeld im Kreis Gotha.

Am Aschermittwoch endet die Karnevalsession. Doch Roberto Rölke, der Moderator des Rosenmontagsumzugs in Catterfeld, stört das nicht. Für ihn ist nach dem Karneval vor dem Karneval. Damit alles wieder so reibungslos verläuft wie dieses Jahr, beginnen seine Vorbereitungen für den nächsten Umzug schon Ende August, sagt er.

Zusammenhalt der Generationen steht im Vordergrund

Für den 61-jährigen Schienenbauer aus Catterfeld-Altenbergen steht bei den Feierlichkeiten der Zusammenhalt der Generationen im Vordergrund. Gemeinsame Traditionen und die große Begeisterung bei Jung und Alt machen Karneval so besonders für ihn.

„Auch die langjährigen, guten Freundschaften zu anderen Faschingsvereinen sind sehr wichtig für uns“, sagt Rölke. Der Kontakt zu anderen Faschingsenthusiasten fördere den Fasching und den Zusammenhalt. Unabkömmlich für Karneval ist für ihn die gute Stimmung; für diese sorgt er als Moderator beim Faschingsumzug. Mit großer Freude kündigt er vorbeifahrende Prinzenpaare und befreundete Faschingsvereine an. Neben Pauken und Trompeten führt er durch das Spektakel und sorgt für Begeisterung bei den Zuschauern.

Im Wendejahr 1989 wurde Rölke Mitglied des Faschingsclubs Catterfeld/Altenbergen (FCC): „Damals bin ich durch das Männerballett in den Faschingsverein gekommen, eher durch Zufall.“ Seine Botschaft ist klar: „Fasching ist für jeden.“ Es gebe immer eine Möglichkeit, daran teilzunehmen. Karneval bringe die Menschen zusammen und mache einfach Spaß. So freut er sich jetzt schon auf die Session 2023/24.