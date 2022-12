Fünf Feuerwehren der Gemeinde Drei Gleichen rückten in der Nacht zu Donnerstag zu einem Brand einer Gartenlaube in Mühlberg aus. Die Brandbekämpfung gestaltete sich schwierig, weil die Dachhaut und teilweise die Fassadenverkleidung geöffnet werden mussten, um an die Glutnester zu kommen.