Nach Sturmschäden wird Rhododendron-Garten in Bad Tabarz erweitert

Bad Tabarz. Im Rhododendronpark in Bad Tabarz wird am Wochenende 13./14. Mai das Rododendronfest gefeiert.

Im vergangenen Jahr hatten Sturmschäden dem Rhododendron-Garten in Bad Tabarz arg zugesetzt. Die Mitglieder des Thüringerwald-Vereines Tabarz, die den Garten betreiben, krempelten die Ärmel hoch, räumten auf, pflanzten neu. Am Ende hatte das Schadensereignis doch auch etwas Positives.

„Wir konnten etwas mehr als einen halben Hektar dazugewinnen, den wir mittlerweile mit neuen Pflanzen bestückt haben“, sagt Jonas Guckuck, auf dessen Initiative hin der Garten 1998 angelegt wurde. Immerhin können die Besucher hier mittlerweile auf vier Hektar 250 Rhododendronarten bestaunen. Damit der Garten auch außerhalb der Blütezeit von Interesse ist, haben die Initiatoren mit seltenen Gehölzen die Anlage aufgewertet, darunter verschiedene Eichen, Zypressen, Zierkirschen und Sträucher.

Holzhütte wird als Vereinshaus umgebaut

Seit der Öffnung des Gartens für Besucher im Jahr 2008 lud der Thüringerwald-Verein Tabarz während der Blütezeit regelmäßig zum Rhododendronfest. Lediglich Corona schob einen Riegel vor. In diesem Jahr feiern die Bad Tabarzer am Samstag, 13., und Sonntag, 14. Mai, dieses Fest. Guckuck hofft, dass bis dahin genügend Pflanzen in Blüte stehen. „Die kalten Nächte bislang erweisen sich da als hinderlich.“

Wie immer haben Guckuck und seine Mitstreiter ein buntes Programm vorbereitet. An beiden Tagen ist der Wandertreff an der Kukuna Startpunkt für all jene, die gemeinsam zum Rhododendron-Garten wandern wollen. Samstag sorgt von 10 bis 18 Uhr DJ Maik Nowotny für den musikalischen Rahmen, Sonntag ist es von 11 bis 17 Uhr Svend Walter, der die Besucher unterhält. 16 Uhr zelebriert Pfarrer Kunze am Sonntag einen Dankgottesdienst. An beiden Tagen bieten die Mitglieder des Thüringerwald-Vereins selbst gebackenen Kuchen zum Kaffee. Wer es lieber deftig mag, kann sich auf Leckereien vom Grill oder Fischbrötchen freuen.

Da sich nach den Sturmschäden für den Kletterwald ein Wiederaufbau nicht rechnete, hat der Thüringerwald-Verein die Holzhütte erworben, die im vergangenen Jahr verschont wurde. „Wir bauen sie in den kommenden Monaten um, so dass wir sie als Vereinshaus nutzen können“, erzählt Guckuck. Geplant ist auch, sie als Versorgungsstützpunkt einzurichten, um auch außerhalb des Rhododendronfestes die Möglichkeit einer gastronomischen Versorgung bieten zu können. Guckuck hofft, dass der Garten in naher Zukunft noch mehr erweitert werden kann. „Die Schäden, die der Sturm hinterlassen hat, öffnen uns da Möglichkeiten.“