Nach Vereinbarung in Friemar schnelles Internet für Nesseaue

Friemar. Die Thüringer Netkom will innerhalb kurzer Zeit bereits in die dritte Region im Landkreis Gotha investieren.

Acht Millionen Euro will die Thüringer Netkom in den Ausbau der Verwaltungsgemeinschaft Nesseaue mit Glasfaserleitungen investieren. Der Telekommunikationsdienstleister der TEAG Thüringer Energie AG plant, 2900 Haushalte mit schnellem Internet zu versorgen. Dazu sollen bis in die Jahre 2025/26 rund 70 Kilometer Glasfaserleitungen verlegt werden, heißt es in einer Mitteilung der Netkom weiter.

Acht Gemeinden hätten am Mittwochabend im Zuge einer Sondersitzung der VG Nesseaue die Vereinbarungen über den Ausbau unterzeichnet. Damit sei die Firma für die Erschließung von Bienstädt, Eschenbergen, Friemar, Molschleben, Nottleben, Pferdingsleben, Tüttleben und Zimmernsupra beauftragt worden. Lediglich der Tröchtelborner Gemeinderat habe sich vorerst gegen den Glasfaserausbau mit der Netkom entschieden.

Es würden keine Fördermittel für das Vorhaben eingesetzt, die Finanzierung erfolge vollständig aus dem Investitionsbudget des Telekommunikationsdienstleisters. Bereits im Frühjahr 2022 hätten Gespräche in der der VG zum Glasfaserausbau begonnen.

Die Netkom hat im Landkreis Gotha in jüngster Zeit bereits zwei weitere Glasfaserausbauprojekte gewinnen können. So wurde erst Anfang dieser Woche in der Nachbargemeinde Nessetal ein Glasfaserausbauvertrag im Volumen von 13 Millionen Euro unterzeichnet. Vor vier Wochen erging der Zuschlag für den Glasfaserausbau der Gemeinde Drei Gleichen. Dort werden rund 16 Millionen Euro investiert.

Über 13.000 Haushalte im Landkreis Gotha sollen dann im Zuge der drei Ausbauvorhaben von der Netkom mit Glasfaserdirektanschlüssen versorgt werden.