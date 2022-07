Gerichte aus verschiedenen Ländern können Sonntag in Gotha probiert werden.

Nachbarn in Gotha beim Essen kennenlernen

Gotha. Die Initiative Stadtteilleben lädt am Sonntag zu Gerichten aus verschiedenen Ländern ein. Durch Gespräche kann mehr über die Länder erfahren werden.

Nachbarn aus vielen Herkunftsländern wie Eritrea, Syrien, Somalia, Polen, Ukraine, Afghanistan, Tunesien und Serbien kochen am Sonntag, den 10. Juli, gemeinsam. Im Rahmen des monatlichen Spiele- und Begegnungsnachmittags lädt die Initiative Stadtteilleben in den Innenhof hinter dem Gustav-Freytag-Treff an der Clara-Zetkin-Straße ein. Von 15 bis 17 Uhr heißt es „Clara-Zetkin-Straße is(s)t bunt“. Es gibt die Möglichkeit, durch ein Quiz und persönliche Gespräche mehr über die Länder zu erfahren und außerdem Spiele aus aller Welt kennenzulernen.

Aufgrund einer Förderung durch die Partnerschaft für Demokratie im Kreis Gotha werden die Besucher das vielfältige Essen für einen symbolischen Preis (1 Euro) erwerben können, teilt Andrea Haase weiter mit. Die Koordinatorin des Projekts sagt: „Wir freuen uns über Gäste aus ganz Gotha, die an diesem besonderen Fest einen Einblick in die Arbeit von Stadtteilleben und die Kultur unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger erhalten wollen.“

Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Spiele- und Begegnungsnachmittage finden seit über zehn Jahren regelmäßig in den Monaten von April bis Oktober statt und werden von der Initiative Stadtteilleben und vielen Engagierten aus der Clara-Zetkin-Straße veranstaltet.