Nachbarn sammeln gemeinsam Müll in Gotha

Rund um den Klosterplatz wird am 26. Mai in Gotha Müll aufgesammelt.

Gotha. Freiwilligenagentur lädt zum Aktionstag rund um den Klosterplatz ein.

„Ärmel hoch und Handschuhe an“, so heißt es zum Tag der Nachbarn am Freitag, dem 26. Mai, mitten in Gotha. „Wir laden alle Nachbarn um den Klosterplatz von 14.30 bis 16 Uhr zu einem Müllsammel-Spaziergang ein“, teilt Johanna Steinhauer von der Freiwilligenagentur Gotha, die unter der Trägerschaft des Diakoniewerks Gotha arbeitet, mit. Treffpunkt ist am Klosterplatz 6 am Brunnen.

Ziel des Nachbarschaftstages sei es, in einen Austausch und Dialog mit seinen Nachbarn zu kommen, und zwar unabhängig von Alter, Herkunft, sexueller Orientierung, religiöser Zugehörigkeit, Einkommen oder sozialer Schicht. Nicht nur Privatpersonen seien eingeladen. „Willkommen sind auch soziale Institutionen, Vereine, Kitas, Schulen, Kommunen und lokale Gewerbetreibende“, sagt Johanna Steinhauer.

Beim bundesweiten Aktionstag, der 2023 bereits zum sechsten Mal veranstaltet wird, setzen Menschen mit vielfältigen Nachbarschaftsaktionen ein Zeichen für ein offenes und tolerantes Miteinander und gestalten gemeinsam ihr Lebensumfeld. Der Tag ist auf Initiative der nebenan.de-Stiftung entstanden und wird durch den Deutschen Städtetag, die Diakonie Deutschland und EDEKA gefördert.