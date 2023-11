Nachrichten aus dem Landkreis Gotha

Zwei Schulen aus Gotha laden jetzt zu Weihnachtsmärkten. Am Wochenende werden in Günthersleben fast 500 Tiere ausgestellt.

Schulen laden zu Weihnachtsmärkten

Zur Einstimmung auf den Advent lädt die Evangelische Grundschule in Gotha am Samstag, den 2. Dezember, von 14 bis 17 Uhr ein. Zu erleben gibt es alles rund um den Advent, Basteleien vom Adventskranz bis zum Licht, von Sternen bis zu Weihnachtsschmuck, Besinnliches und Gemütliches für die ganze Familie. Zudem ist ein Adventskonzert im Feierraum geplant, teilt die Schulleitung mit. Kaffee, Kuchen, Kinderpunsch und Glühwein sind im Angebot. Eingeladen sind Eltern, Großeltern, Gäste und Ehemalige.

Bereits am Freitag, den 1. Dezember, findet von 16 bis 18 Uhr der traditionelle Weihnachtsmarkt der Löfflerschule in Gotha statt, wie die Schulleiterin der Staatlichen Grundschule und Europaschule „Josias Friedrich Löffler“ mitteilt.



Fast 500 Tiere ausgestellt

Die 31. Kreiskaninchenschau und Thüringer Clubschau der Rassekaninchenzüchter findet am kommenden Wochenende statt. Die Lokalschau des Kleintierzuchtvereins Günthersleben ist ebenfalls Bestandteil dieser Ausstellung, dort sind Hühner, Enten, Gänse und Tauben zu sehen. Am Samstag, den 2. Dezember, wird die Ausstellung um 9.30 Uhr im Vereinsgarten „An der Hohle“ in Günthersleben eröffnet.

Es können 307 Kaninchen in 41 Rassen und Farben, sowie 180 Tiere beim Geflügel bestaunt werden. Die Gastgeber haben die Ausstellung am Samstag bis 17 Uhr und am Sonntag von 9 bis 16 Uhr für Besucher geöffnet. Für das leibliche Wohl aller Gäste wollen die Zuchtfreunde sorgen, heißt es in einer Mitteilung weiter.