Nachrichten für den Landkreis Gotha

Die Bibliothek in Bad Tabarz wird am 29. November, 19 Uhr, zum Schauplatz für romantische Stunden mit Märchen für Verliebte, erzählt von Andreas vom Rothenbarth.

Märchen für Verliebte in Bad Tabarz

Am Mittwoch, dem 29. November, 19 Uhr, sind in der Kur- und Gemeindebibliothek Bad Tabarz am Neubauer-Park Märchen für Verliebte zu erleben. Unter dem Motto „Und hast Du niemanden, der Dir Deine Schmerzen heile?“ gestaltet Märchenerzähler Andreas vom Rothenbarth einen unterhaltsamen Abend. Romantisches von französischen Höfen, Frivoles aus den Fuhrmannsschenken des Mittelalters und praktische Tipps mitten aus dem (Nacht-)Leben werden angekündigt. „Märchen nur zu lesen, das reicht nicht. Sie müssen erzählt werden“, meint der Thüringer Andreas vom Rothenbarth. Der Eintritt zu dem Abend in Bad Tabarz ist frei.

Ausschuss berät über Friedrichrodaer Haushalt und Mehrausgaben für Veranstaltungen

Ums Geld geht es in vielen Beratungspunkten des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Friedrichroda am Donnerstag, dem 23. November, 19 Uhr im Wasserwerk. Überplanmäßige Ausgaben, unter anderem für Veranstaltungskosten 2023 der Kurverwaltung sowie für die Straßenbeleuchtung Am Schwarzbach, stehen genauso auf der Tagesordnung wie der Entwurf des Haushaltsplanes für 2024 und des Finanzplanes bis 2027. Zudem soll ein Wahlleiter für die Kommunalwahlen 2024 berufen werden.

Knätschabend der Briefmarkensammler in Gotha

Im Rahmen des Knätschabends des Briefmarkensammlervereins Gotha am Dienstag, dem 21. November, 19 Uhr, im Begegnungszentrum „Galletti“ in der Jüdenstraße 44 wird es den letzten Vortrag in diesem Jahr geben, kündigt der Verein an. Sammlerfreund Thomas Graf aus Arnstadt werde Wissenswertes über die Kolonien des Deutschen Kaiserreiches anhand von Briefmarken, Ansichtskarten und Briefen erzählen. Zudem wolle Vereinsvorsitzender Bernd Planke das neu erschienene Buch „Germania, Marke und Mythos“ aus dem Auktionshaus „Heinrich Köhler“ vorstellen. Zu diesem informativen Abend seien nicht nur Mitglieder, sondern alle interessierten Bürgerinnen und Bürger eintrittsfrei eingeladen.

Thielberg-Straße in Winterstein wird grundhaft ausgebaut

Zum Thielberg im Waltershäuser Ortsteil Winterstein ist in einer Anwohnerversammlung über die weiteren Pläne informiert worden. Nachdem eine Hangsicherung erfolgte, soll voraussichtlich ab Februar der grundhafte Ausbau beginnen. „Wir brauchen dort neuen Kanal und einen neuen Straßenaufbau sowie eine funktionierende Entwässerung, damit die Hangsicherung dauerhaft hält“, sagt Michael Brychcy (CDU), der Waltershäuser Bürgermeister.