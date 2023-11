Nachrichten für den Landkreis Gotha

Straßensammlung und „Weihnachten im Schuhkarton“ waren im Landkreis Gotha erfolgreich.

Herbststraßensammlung in Gotha bringt 1527 Euro ein

Mit einem Erlös von 1527 Euro ist die diesjährige Herbststraßensammlung zugunsten der Begegnungsstätte Liora zu Ende gegangen. Das teilt Tanya Schreyer, Geschäftsbereichsleiterin Kirchenkreissozialarbeit und Organisatorin der Aktion vom Diakoniewerk Gotha, mit. Trotz des widrigen Wetters am Dienstag waren eine Vielzahl an Menschen dem Aufruf zum Suppe- und Kuchenessen, sowie dem Stöbern beim Benefizbasar gefolgt. Die Spenden aus der diesjährigen Straßensammlung verbleiben zu 75 Prozent unmittelbar in der Begegnungsstätte Liora. Ein Viertel erhält die Diakonie Mitteldeutschland, die es im Rahmen ihres Programms „Hilfe vor Ort“ im Antragsverfahren an Sozialkaufhäuser und Tafel, Beratungsstellen und Kinder- und Jugendtreffs weitergibt.

Gymnasium Friedrichroda zeigt Flagge gegen rechts

Am Donnerstag, 23. November, wird in der katholischen Kirche Friedrichroda musikalisch-literarische Programm „Den Nazis eine schallende Ohrfeige verpassen“ aufgeführt. Die Veranstaltung soll insbesondere Schülerinnen und Schüler der Klassen 10 bis 12 ansprechen. Sie beginnt 11.15 Uhr und endet 13 Uhr. „Gerade in Zeiten, in denen rechtsextreme Haltungen immer salonfähiger werden, ist es wichtig, hier eine klare Haltung einzunehmen und auch unsere Jugendlichen dazu anzuhalten“, sagt Lehrerin Angela Schwarz vom Perthes-Gymnasium Friedrichroda.

70 Pakete aus Gotha für „Weihnachten im Schuhkarton“

Die internationale Hilfsaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ der weltweit tätigen Organisation Samaritan’s Purse war in Gotha erfolgreich. Darüber informiert Matthias Hey, Gothaer SPD-Landtagsabgeordneter. Mehr als 70 Pakete werden nun aus seinem Büro am Gothaer Hauptmarkt von den Organisatoren abgeholt und treten eine weltweite Reise mit unterschiedlichen Bestimmungsorten an, für Kindern in den Krisengebieten dieser Welt

Neue Gesprächsrunde in der Limus-Zukunftsschmiede Gotha

Um Brücken und Brandmauern geht es bei der nächsten Gesprächsrunde des Gothaer Vereins Limus-Zukunftsschmiede in der Langensalzaer Straße. Alle Teilnehmer haben die Möglichkeit, in einer begrenzten Zeit ihre Erfahrungen zu einem aktuellen Thema mitzuteilen, sagt Initiatorin Bärbel Benkert. Mit Bürgern, Politiker und Verantwortungsträgern der Gesellschaft wolle man ins Gespräch kommen. Die Auftaktveranstaltung „Meine Brücken – Brandmauern“ beginnt am Dienstag, 5. Dezember, 18 Uhr. Folgetermine in 2024 sind am 10. Januar, 6. Februar und 6. März.

www.limus-zukunftsschmiede.de/termine