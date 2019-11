Närrisch und elegant – Gothaer können beides

Eine Weltreise steht den Gothaer Karnevalisten und ihren Gästen bevor: „Von Rio bis Kölle – wir reisen auf der Karnevalswelle“ ist das Motto der 51. Session, die am Montag, 11. November beginnt, natürlich um Punkt 11.11 Uhr.

Diese fünfte Jahreszeit wird für Konstantin Strensch eine ganz besondere werden, selbst wenn er schon seit Jahren Mitglied der Gothaer Karnevalsgemeinschaft (GKG) ist. Doch es wird für ihn die erste Session als Präsident seines Vereins. Peter Schmidt gibt den Vorsitz an den 28-Jährigen ab.

Brauchtum wird neu aufgelegt

Die Führungsriege der Gothaer Karnevalisten verjüngt sich dadurch deutlich, doch an jungen Ideen habe es in der Vergangenheit nicht gemangelt, sagt Stefan Kukulenz, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der GKG. Mehr moderne Musik, etwas weniger Redebeiträge, mehr Tanz – so habe man sich dem jüngeren Publikum angepasst, ohne Traditionen zu vernachlässigen.

Von Nachwuchssorgen könne man in dem Verein, in dem ein Drittel der 190 Mitglieder unter 18 Jahren ist, ebenfalls nicht sprechen. „Es bleibt Karneval als Brauchtumspflege, nun eben unter neuer Führung“, sagt Stefan Kukulenz über Stensch als neuen Präsidenten.

Den Auftakt der Session feiern die Gothaer Karnevalisten am Freitag, 16. November, ab 20 Uhr im Londoner in Gotha. Dann nimmt das neue Prinzenpaar auf seinem Thron Platz und die närrischen Untertanen zeigen, wie Karneval auf der ganzen Welt aussieht, ob mit Sambatänzen, venezianischen Masken oder Kölschem Humor.

Mit dem 1. Prinzenball folgt am Samstag, 30. November, ein weiterer Höhepunkt. Nicht mit Konfetti sondern auf einem roten Teppich werden die Gäste in Abendgarderobe dazu ab 19 Uhr in der Gothaer Stadthalle empfangen. Auch oder gerade für Karnevalsmuffel sei die hochkarätige Veranstaltung etwas, betont Stefan Kukulenz. Man wolle die breite Bevölkerung des Landkreises ansprechen, es sei „ein Ball für alle“, betont Peter Schmidt. Vor allem für jene, die gern tanzen. Zum 1. Prinzenball spielen die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach und im Anschluss die Lars Backhaus Band – Musik, die in der hervorragenden Akustik der Stadthalle ein Klangerlebnis verspricht.

Der Prinzenball wird zudem zum Anlass genommen, den 9. Gothaer Elefantenorden zu vergeben. Diesen erhält Werner Schunk, der Gothaer Mediziner und Wissenschaftler. Dabei passe der Elefantenorden in doppelter Hinsicht zu ihn: „Er hat sehr viel für den Landkreis getan, doch er hat auch ein dickes Fell – wie ein Elefant“, sagt Peter Schmidt.

Die neue Session hält für die GKG auch wieder viele Auftritte außerhalb Thüringens vor. Etwas neidisch blicken die Gothaer Narren auf die fünfte Jahreszeit im Rheinland, wo Karneval ein Lebensgefühl sei. „In Gotha sind wir eher bunte Hunde“, sagt Peter Schmidt.

Karnevalsveranstaltungen im Überblick

Gotha: Fachschulfasching am Freitag, 15. November, 20 Uhr mit dem Motto „Black and White“, Trützschlerplatz 1 Saisonauftakt der Gothaer Karnevalsgemeinschaft am Samstag, 16. November, 19 Uhr, The Londoner

Ohrdruf: Saisonauftakt am Montag, 11.November, 11.11 Uhr, Marktplatz; Faschingsdisco am Samstag, 16. November, 20.11 Uhr, Goldberghalle, Musik und Showtänze

Waltershausen: Rathaussturm der Karnevals-Turmner am Montag, 11. November, 11.11 Uhr vor dem Waltershäuser Rathaus

Friemar: Jugendfasching am Freitag, 15. November, 19.30 Uhr, Gemeindeschänke Friemar mit Bluesky Music; Saisonauftakt am Samstag, 16. November, 20.11 Uhr, ebenda

Tambach-Dietharz: Sturm auf das Bürgerhaus am Montag, 11. November, 11.11 Uhr; Fasching am Samstag, 16. November, 20.11 Uhr, Bürgerhaus mit The Facility

Siebleben: Faschingsauftakt am Samstag, 16. November, 20 Uhr, Gaststätte Vier Jahreszeiten

Altenbergen: Fasching am Samstag, 16. November, 17 Uhr Fackelumzug ab Kirche, 18.11 Uhr Schlüsselübergabe und Oktoberfest

Dachwig: Musical „Tanz der Vampire“ am Freitag, 15. November, 20.11 Uhr, Saal Dachwig; Saisonauftakt am Samstag, 16. November, 20.11 Uhr, ebenda

Seebergen: Rock-Abend mit Daily Dirt am Samstag, 16. November, 20 Uhr, Gemeindeschänke

Wandersleben: Auftakt am Samstag, 16. November, 20.11 Uhr, Hotel

Wechmar: Saisonauftakt am Samstag, 16. November, 20 Uhr, Gemeindesaal