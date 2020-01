Närrisches Treiben in Eschenbergen

Auch in Eschenbergen wird Karneval großgeschrieben. Die Narren des Eschenberger Carneval-Clubs (ECC) starten am 1. Februar um 20.11 Uhr im Bürgerhaus mit dem Weiberfasching. Das Motto lautet „Heut wird getanzt, heut wird gelacht. Willkommen zur kubanischen Nacht“. Wie Bürgermeisterin Ines Laufer (CDU), die selbst in die Bütt steigt, erklärt, laufen die Proben bereits auf Hochtouren. „Meine Büttenrede habe ich noch nicht geschrieben, das erfolgt spontan“, sagt Ines Laufer. Fest steht derweil, dass sich alle Eschenberger Jecken freuen, dass es jetzt los geht.

Auch der ECC hat sein eigenes Motto, das diesmal die große Politik aufs Korn nimmt. „Greta, Trump und CO2… geht uns das am Arsch vorbei?“ fragen die Narren am 15. Februar ab 20.11 Uhr beim ersten Galaabend.