Narren greifen in der Pandemie nach der Macht

Auch Pandemie-Zeiten halten Narren nicht ab, nach der Macht, nach dem Rathausschlüssel zu greifen.

Schlüsselübergabe in Tambach-Dietharz: TFC-Präsident Jens Arnold im Vollschutz (links) lässt sich vom ebenfalls gut eingehüllten Bürgermeister Marco Schütz den Schlüssel geben. Foto: Carmen Franke

In Tambach-Dietharz ist der Präsident des TFC, Jens Arnold, am Mittwoch, 11. 11., ohne Gefolgschaft durch Elferrat und Garde im Rathaus erschienen. „Selbstverständlich hat er nur im Vollschutz Zugang zu meinem Büro bekommen“, berichtet Bürgermeister Marco Schütz (parteilos), er in Gummimontur und Bauarbeiterhelm. Bei Corona-Bier und einem Wortgefecht wurde der Schlüssel übergeben, und live per Facebook übertragen. Der Film ist auf der TFC-Seite eingestellt. Das ist für die nächsten Wochen vorerst das Letzte, was vom närrischen Volk aus Tambach-Dietharz zu sehen sein wird. Wegen des Lockdowns haben die Faschingsfreunde alle Veranstaltungen in dieser Session abgeblasen. Sie sind trotzdem zuversichtlich; Schütz: „Der Corona-Virus ist besiegbar, das Faschingsvirus nicht.“

Die Schlüsselübergabe an die Waltershäuser

Bei der „imaginären“ Faschingseröffnung mit Rathaussturm des FKK Finsterbergen lassen Paula Krüger (links) und Leonie Hollander keinen Zweifel daran, dass sie enttäuscht sind Foto: Karina Messing

Karnevalsturner ist ebenfalls gefilmt worden und steht jetzt im Internet. Statt mit großem Spektakel auf dem Marktplatz haben KTW-Chef Jens Seyfarth und Bürgermeister Michael Brychcy (CDU) sie zu zweit in der Amtsstube vollzogen.

„Ein Jahr ohne Fasching ist nicht das Ende vom Leben, denn Narren, die wird es immer geben“, so wendet sich Liane Heft, Präsidentin des Finsterberger Karneval-Klubs (FKK), zum imaginären Rathaussturm an das Volk, nachdem sie Ortsteilbürgermeister Gerhard Werner (CDU) entmachtet und dessen Schlips gekürzt hat, mit Abstand und Astschere. „Überall Maskenball, nur nicht auf dem Faschingssaal“, reimt sie zum diesjährigen FKK-Motto. „Unsere heile närrische Welt wurde viral auf den Kopf gestellt. Das Leben eingeschränkt, voller Reglementierung, und es schimpft sich so leicht auf die böse Regierung.“ Sie bestimme jetzt den Maskenball, im Bus, im Kaufhaus, überall …