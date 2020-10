Narzissen, Tulpen und Kaiserkronen für Gothas Wasserkunst

In der vergangenen Woche sind insgesamt 8500 Blumenzwiebeln in die Beete an der Gothaer Wasserkunst am Schlossberg gepflanzt worden. Darüber informierte die Pressestelle der Stadtverwaltung. Die Wasserkunst, die in den vergangenen beiden Jahren saniert worden ist, solle sich nächstes Jahr, wenn in Erfurt die Bundesgartenschau stattfindet, mit farbenfrohen Frühlingsblumen schmücken. Denn Gotha ist mit der Wasserkunst und der Orangerie Außenstandort der Buga, die am 23. April in der Thüringer Landeshauptstadt eröffnet wird.

Gepflanzt worden sind an der Wasserkunst laut der Mitteilung Mischungen aus mittelfrüh blühenden Tulpen in den Farben Rot, Orange und Gelb sowie ein Mix aus großblumigen und gefüllten Narzissen und leuchtend gelben Kaiserkronen. Vor dem Pflanzen der Blumenzwiebeln hatten Mitarbeiter des Garten-, Park- und Friedhofsamtes der Stadt Gotha die alte Erde aus den Beeten geholt und ein spezielles Substrat für Wechselflorpflanzungen eingefüllt. Die Kosten für die Lieferung und das Pflanzen der Blumenzwiebeln betragen laut Stadtverwaltung 5000 Euro. Das Wasser des 1369 erbauten Leinakanals soll auch nächstes Jahr vom ersten Maiwochenende bis zur Winterfestmachung täglich über die Wasserkunst fließen.