Schnepfenthal. In der GutsMuths-Ausstellungshalle in Schnepfenthal stellen der Gothaer Fotograf Lutz Ebhardt und der Nabu-Kreisverband Gotha gemeinsam aus.

Naturschutz und Tierfotografie in Schnepfenthal

In einer Doppelausstellung sind ab 7. März in der GutsMuths-Halle in Schnepfenthal Bilder zum Naturschutz sowie Tierfotografien des Gothaer Fotografen Lutz Ebhardt zu sehen.

Der Nabu-Kreisverband Gotha zeigt im großen Saal auf 38 großformatigen Bannern das Spektrum seiner ehrenamtlichen Arbeit – von der Jugendarbeit unter Leitung von Madlen Schellenberg bis zur Landschaftspflege, die von Thomas Oppel organisiert wird. Neben einer Übersicht verschiedener Lebensräume, wie Quellen, Bergwiesen und Moore, werden auf Fototafeln typische Tier- und Pflanzenarten der Region vorgestellt.

Die Besucher bekommen Informationen über Hilfsmaßnahmen für Gebäudebrüter, Nisthilfen für Wildbienen oder die Rotmilan-Population im Landkreis Gotha. Die Tierfotografien von Lutz Ebhardt können im Vereinsraum betrachtet werden.

Vernissage am Samstag, 7. März, um 11 Uhr. Die Ausstellung kann bis zum 5. April dienstags von 10 bis 13 Uhr, mittwochs von 13 bis 17 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr besucht werden. Der Eintritt kostet zwei Euro, Kinder und Schüler zahlen nichts.