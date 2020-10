Nesse-Apfelstädt: Doppelhaushalt ohne Kreditaufnahme

Einen ausgeglichenen Haushaltsplan ohne neue Kreditaufnahmen legte die Haupt- und Finanzverwaltung der Landgemeinde Nesse-Apfelstädt dem Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung am Donnerstag im Saal Drei Rosen in der Zinzendorfstraße 1 vor. Dennoch verengen sich die finanziellen Spielräume aus mehreren Gründen, informiert Bürgermeister Christian Jacob (CDU).

Der Haushaltsplan für den Doppelhaushalt stehe unter dem Zeichen der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden gesamtwirtschaftlich schwierigen Verhältnisse. Aufgrund der Höhe der Schlüsselzuweisungen durch den Freistaat für 2021 von lediglich 434.000 Euro und zugleich einer Kreis- und Schulumlage, die auf 2.415.200 Euro steigen wird, wird der Verwaltungshaushalt besonders belastet. Grund sind die hohen Steuereinnahmen der Vorjahre vor allem bei der Gewerbesteuer, die als Berechnungsgrundlage dienen, auch wenn es aktuell schlechter aussieht.

Ebenso steigen die Personalausgaben. Mit Blick auf die Tarifrunde im öffentlichen Dienst werde eine Steigerung um drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr vorgesehen. Die Ausgaben fürs Personal werden bei 3.894.220 Euro im Jahr 2021 und bei 3.976.570 Euro in 2022 liegen.

Geplant ist die Sanierung der Kita in Apfelstädt

Die Steuerhebesätze der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B (für jeden Grund und Boden, der bebaut werden kann und nicht landwirtschaftlich genutzt wird) sollen auf dem Niveau des Jahres 2020 (400 Prozent und 389 Prozent) bleiben, der Grundsteuerhebesatz A (Land- und Forstwirtschaft) soll um 29 Prozentpunkte auf 300 Prozent steigen.

Trotzdem sei ein Ausgleich des Verwaltungshaushaltes nur durch die erhebliche Zuführung vom 430.370 Euro aus dem Vermögen möglich. Investitionen sollen dennoch ohne Kreditaufnahmen geplant, begonnen beziehungsweise fortgesetzt werden.

Dazu zählen unter den größeren Projekten die Sanierung der Kindertageseinrichtung Apfelstädt im Sanitär- und Küchenbereich im nächsten Jahr mit 125.000 Euro und der Ausbau der Ortsdurchfahrt der Landesstraße L 1044 in drei Jahresscheiben ab 2021 (Planung) mit insgesamt 850.000 Euro und Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2023 und 2024.

Feuerwehrtechnik sowie Spiel- und Bolzplätze

Eine Engstelle dieser Landesstraße soll entschärft und ein Verkehrskreisel gebaut werden. Dazu muss auch ihr Verlauf etwas verändert werden. Zwar übernimmt der Träger der Straßenbaulast, das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (Region Mitte) die Herstellung der Fahrbahn, aber die Kommune muss die Nebenanlagen herstellen.

Auch in Feuerwehrtechnik, den Zaun- und den Blitzschutz am Kindergarten Gamstädt, Spiel- und Bolzplätze in allen sechs Ortsteilen, eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden und dem Trinkwasserversorger Thüwa in Ingersleben, eine heutigen Umweltanforderungen gerechte Entwässerung von Straßenoberflächen in Ingersleben, Kleinrettbach, Neudietendorf, Bushaltestellen und die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf moderne, stromsparende LED-Lichttechnik und neue Technik für den Bauhof werde investiert.

Im Ortsteil Kornhochheim soll die Lücke am kombinierten Radweg und Gehweg in der Kornhochheimer Straße geschlossen werden. Man wolle in allen sechs Ortsteilen voran kommen, aber auch die Grenzen des Haushaltes beachten, fasst Christian Jacob den Inhalt des Entwurfes zusammen.