Nesse-Apfelstädt: Informationen zum Glasfaserausbau

Nesse-Apfelstädt. Wer mehr über den Glasfaserausbau in Drei Gleichen erfahren will, geht zu einer der Informationsveranstaltungen.

Informationsabende zum Glasfaserausbau bietet die Thüringer Netkom GmbH in diesem Monat an, denn das Unternehmen wird in Abstimmung mit der Gemeinde Nesse-Apfelstädt das Glasfasernetz in den Ortsteilen Apfelstädt, Gamstädt, Ingersleben, Kleinrettbach, Kornhochheim und Neudietendorf voraussichtlich ab dem Sommer ausbauen. Eingeladen wird jeweils für 19 Uhr in Gamstädt, am 6. März, im Feuerwehrgerätehaus; in Kleinrettbach, am 7. März, im Bürgerhaus Zum Backhaus; in Ingersleben, am 8. März, im Bürgerhaus „Alte Schule“; in Neudietendorf, am 9. März, im Bürgerhaus Drei Rosen; in Apfelstädt, am 23. März, im Bürgerhaus Apfelstädt und für den Ortsteil Kornhochheim, am 27. März, ebenfalls im Bürgerhaus Apfelstädt.