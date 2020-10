Nesseaue: Schönste Fotos gesucht

Noch bis zum 30. November läuft der Fotowettbewerb, den die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Nesseaue ausgerufen hat. Beteiligen können sich Jung und Alt aller Mitgliedsgemeinden der VG. Diese sollen in ihren Orten auf Entdeckungsreise gehen und sehenswerte Motive, wie Landschaften oder Gebäude - keine Menschen - fotografieren. Die besten Fotos werden in den Räumen der Verwaltungsgemeinschaft in Friemar ausgestellt. Die VG-Vorsitzende Birte Kalmring hofft auf zahlreiche Einsendungen. Angenommen werden nur Fotos, keine Datenträger. Zudem sollte der Name des Fotografen, was auf den Bildern zu sehen und wo es zu finden ist, angegeben werden. Die Fotos sollten per E-Mail unter info@vg-nesseaue.de bis zum 30. November diesen Jahres eingereicht werden.