Nesseaue: Weihnachten trotz Corona

Aufgrund der ansteigenden Coronazahlen haben sich viele Städte und Gemeinden im Landkreis Gotha dazu entschieden, in diesem Jahr auf Advents- und Weihnachtsmärkte zu verzichten. Nicht so in den beiden Gemeinden Zimmernsupra und Nottleben der Verwaltungsgemeinschaft Nesseaue.

Beide wollen am 28. November ihre Weihnachtsmärkte durchführen. So plant Nottleben eine abgespeckte Version des sonst üblichen Marktes auf dem Schenksplatz. „Es wird einen Weihnachtsbaum geben und der Weihnachtsmann lässt sich für die Kinder auch sehen“, sagt Bürgermeister Jochem Bachies (parteilos). Von 14 bis 20 Uhr soll es nur wenige Stände geben. Die gültigen Infektionsschutzvorschriften müssen beachtet werden, so der Nottleber Gemeindechef. Unterstützt wird die Gemeinde durch den Förderverein der Feuerwehr, den Sportverein Grün-Weiß, Kirmesgesellschaft, Frauensportgruppen und den Förderverein der St. Peter und Paul Kirche. Sollten die Coronazahlen weiter ansteigen, dann soll der Weihnachtsmarkt abgesagt werden, teilt Bachies mit. In Zimmernsupra will der Handarbeitszirkel in der Gaststätte Kaiserlinde am 28. November einen Adventsmarkt anbieten. Von 14 bis 17 Uhr werden Adventsgestecke, Papiersterne, Gestricktes, Genähtes und Gehäkeltes angeboten.