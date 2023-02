Nessetal feiert 90 Jahre Freibad Warza ganz groß

Warza. Festumzug im Juni mit allen Orten der Landgemeinde Nessetal. Kommune sorgt in der Freizeitanlage für den laufenden Unterhalt und Neuanschaffungen.

Mit den ersten Frühlingsboten geht der Blick mancherorts wieder Richtung Freibadsaison. Im Nessetal auf jeden Fall. Das Freibad in Warza besteht mittlerweile seit 90 Jahren. Das soll groß gefeiert werden – als Gemeindefest aller Nessetäler vom 23. bis 25. Juni, kündigt Bürgermeisterin Eva-Marie Schuchardt (Freie Wähler) an.

Ähnlich hatte es die Kommune vergangenes Jahr zur 1200-Jahr-Feier von Ballstädt praktiziert, als sich Vereine aller Nessetal-Orte daran beteiligten und in den Festumzug einreihten. So soll das auch in Warza zur 90-Jahr-Feier des Freibads gehandhabt werden, sagt die Bürgermeisterin. Unter anderem gehört ein Umzug am Samstag, 24. Juni zum Programm.

Badbetreibung bleibt für die Kommune ein Zuschussgeschäft

Warzas Freibad besitze einen hohen Stellenwert für die Region, betont Eva-Marie Schuchardt. Es ist das einzige in der Landgemeinde. Die Kommune, die es auch betreibt, trägt dem mit Investitionen Rechnung. „Wir haben ein Kinderbecken in Betrieb genommen, das ist auch sehr gut angenommen worden, wie das Freibad insgesamt“, stellt die Bürgermeisterin mit sichtlicher Genugtuung fest. Vergangenes Jahr sei erstmals Schwimmunterricht in Warza im großen Stil angeboten worden. Auch das habe großen Anklang gefunden.

Zum „90.“ werde Vorhandenes, das in die Jahre gekommen sei, erneuert, zum Beispiel die Rutsche, kündigt Eva-Marie Schuchardt weiter an. Das Gebäude solle einen neuen Anstrich erhalten. Die Anlage insgesamt sei in Schuss. Dafür sorgen Bauhof-Mitarbeiter, insbesondere Kollege David Lorenz, der während der Saison 2022 als Schwimmmeister für den laufenden Betrieb rund um das Becken sorgte.

Schon unter den Amtsvorgängern in Warza, Martina Kaspar und Heinz Wodarz, sei der Fortbestand des Bads durch Investitionen gesichert worden. Im Laufe der Jahre sei Neues entstanden: Kegelbahn, Sanitärtrakt, Chloranlage oder Volleyballfeld, zählt Schuchardt auf.

Mit dem Zusammenschluss der Nessetal-Orte zur Landgemeinde 2019 setze die Kommune das fort, wohl wissend, dass das ein Zuschussgeschäft bleibe. Inklusive Lohnkosten steht das Freibad dieses Jahr im Haushaltsplan mit 104.000 Euro zu Buche, die Einnahmen mit 26.000 Euro. Fürs Schwimmbad-Gemeindefest ist ein Zuschuss von 5000 Euro vorgesehen. Schuchardt: „Das ist uns das Freibad auf jeden Fall wert. Schließlich wertet es den Standort auf.“