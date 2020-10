Nessetal hat ein Defizit im Haushaltsplan-Entwurf für 2021

Obwohl der Entwurf des Haushaltsplanes für 2021 erst am 27. Oktober im Gemeinderat vorgestellt werden soll, ist das Gremium bereits darüber informiert worden, dass die Beratungen schwierig werden dürften. Denn der Entwurf ist noch nicht ausgeglichen. „Wir bekommen bei fast gleicher Einwohnerzahl 700.000 Euro weniger Schlüsselzuweisungen, und die Gewerbesteuer-Ausfälle summieren sich bisher auf 630.000 Euro“, sagt Bürgermeisterin Eva-Marie Schuchardt (Freie Wähler).

Elf Millionen Euro seien im Verwaltungs- und 3,5 Millionen Euro im Vermögens-Haushalt für nächstes Jahr vorgesehen. „Wir wollen weiter investieren, zumal, wenn Fördermittel oder andere Beteiligte an die Vorhaben geknüpft sind.“ So solle die Abwrackprämie für Ölheizungen genutzt werden, um die Anlage aus dem Jahr 1992 im Haus der Gemeindeverwaltung in Goldbach zu ersetzen.

Moderne Luft-Wärme-Pumpe soll alte Ölheizung ersetzen

Eingebaut werden soll eine Luft-Wärme-Pumpe, die mit Ökostrom betrieben wird. „Dafür gibt es jeweils 40 Prozent Förderung von Bund und Land, und der Eigenanteil liegt nur bei 20 Prozent“, sagt Schuchardt.

Gern würde sich die Gemeinde auch am Ausbau der Hauptstraße im Ortsteil Westhausen Richtung Ballstädt beteiligen. Da wäre die Gemeinde für einen neuen Fußweg zuständig. Neben dem Landkreis seien der Wasser- und Abwasserzweckverband sowie ein Energieunternehmen und ein Telekommunikationsbetrieb mit im Boot. In Haina soll die Sanierung des Kindergarten-Gebäudes – Fassade und Außenanlagen sind für 2021 vorgesehen – fortgesetzt werden.

„Verzichten müssen wir wohl vorerst auf ein Fahrzeug für den Bauhof, das wir ursprünglich kaufen wollten“, so die Bürgermeisterin. Sie hoffe, mit dem Gemeinderat weitere Einsparmöglichkeiten zu finden, damit das Defizit im Entwurf des Haushaltsplanes ausgeglichen werden kann.

Gemeinderatssitzung am 27. Oktober, 18 Uhr, Saal der „Linde“ in Bufleben