Nessetalschüler heben besonderen Schatz

Warza Weihnachtsmusical

Vorweihnachtszeit an der Nessetalschule in Warza. In der Aula sucht das „Schaf Lenny“ – im wirklichen Leben Lia Abigail Schmidt und Schülerin der Klasse 5a - mit den anderen „Schafen“ einen „ganz besonderen Schatz“. Finden werden Sie ihn in Bethlehem, an der Krippe mit einem kleinen Baby. Dort erkennt „Schaf Lenny“: Der „besondere Schatz“ ist der Frieden in uns allen. Begleitet wird diese Suche vom Chor der Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 5. Seit September übten und probten die 35 Schülerinnen und Schüler der fünften Klassen der Nessetalschule unter der Leitung ihrer Musiklehrerin Simone Ruppert und der Schulsozialarbeiterin Bernadette Rojahn.

Am Ende war es ein voller Erfolg. Eltern, Großeltern und Geschwister nahmen begeistert an der Aufführung am Mittwochabend teil. Am letzten Schultag, dem Donnerstag, wurde das Musical vor allen anderen Schülern der Schule aufgeführt – ein toller und erfolgreicher Höhepunkt vor Weihnachten. red