Neubau fürs Gothaer Landratsamt oder doch sanieren

Gotha. Dem Kreistag Gotha liegen mehrere Varianten zur Modernisierung der Verwaltungsgebäude vor.

Zur Kreistagssitzung am Mittwoch, 22. März, steht ein Grundsatzbeschluss auf der Tagesordnung. Wie sollen die Verwaltungsgebäude des Landratsamts für die Zukunft hergerichtet werden? Vier Varianten stehen derzeit zur Debatte. Keine davon solle vom Kreistag präferiert, sondern möglichst eine davon ausgeschlossen werden, erklärt Landrat Onno Eckert (SPD) die Beschlusslage im Vorfeld der Sitzung. Es gehe darum, sich in der weiteren Planung und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung nicht zu verzetteln, ein Verwaltungsstandort-Entwicklungskonzept vorzubereiten.

Vier Varianten sind spruchreif: Sanieren des Bestands, Erweiterungs-/Teilneubau am Standort 18.-März-Straße 50 (plus Sanierung von Bestandsobjekten), Erweiterungs-/Teilneubau auf einem noch zu findenden Grundstück in Gotha (plus Sanierung von Bestandsobjekten) oder Bau eines neuen Verwaltungsgebäudes an einem neuen Standort. Letzteres wäre die kostspieligste Lösung, würde etwa 60 Millionen Euro kosten. Ein dafür anvisiertes Grundstück gebe es noch nicht, sagt Eckert. Die Frage danach stellt sich seiner Ansicht nach momentan auch nicht. Jetzt werde die langfristig wirtschaftlichste Lösung gesucht.

Platz reicht kaum noch für alle Mitarbeitenden

„Zum einen gibt es mit Blick auf die Gebäude einen erheblichen Sanierungsrückstand, sodass der bauliche Zustand teilweise als kritisch zu betrachten ist. Zum anderen stoßen wir bereits jetzt bei der Unterbringung der Mitarbeitenden an unsere Kapazitätsgrenzen“, begründet der Landrat die Notwenigkeit einer Sanierung des Verwaltungssitzes. Der Investitionsrückstand lasse sich nicht mehr mit laufendem Unterhalt der sieben Gebäude aufarbeiten. Die Sanierung des gesamten Bestands würde aktuell etwa 23 Millionen Euro kosten plus weitere zehn Millionen Euro zur Auslagerung von Technik und Personal. Allein im Hauptgebäude 18.-März-Straße, einschließlich Anbau, arbeiten 255 Bedienstete, davon 145 im alten Gebäude.

Eckert spricht sich gegen die Variante Sanieren im Bestand aus. Dies könnte nur in Bauabschnitten erfolgen – mit schwer kalkulierbaren Folgekosten. Hinzu komme, dass Ausweichmöglichkeiten für die Mitarbeitenden nötig wären, die Bestandsgebäude aber wenig Spielraum für neue Strukturen und mehr Flexibilität bieten würden – auch mit Blick auf die energetische Komponente. Seine Forderung laute: „Unter dem Motto ,professionelles Arbeitsumfeld schafft professionelle Arbeitsergebnisse’ sollten bei der Frage nach der Zukunft der Verwaltungsgebäude darüber hinaus auch die Arbeitsbedingungen der Kolleginnen und Kollegen der Kreisverwaltung im Mittelpunkt stehen.“

Ende 2021 wurden zwei Planungsbüros mit einer Studie zur Zukunft der Gebäude beauftragt. Ausgehend von dieser Untersuchung und der Diskussion im Ausschuss wurden die Planungsbüros beauftragt, Alternativen zur Sanierung im Bestand zu prüfen. Diese sei in den Ausschüssen mehrfach sondiert worden. Die Kreistagsmitglieder hatte in Vorbereitung auf die Sitzung am Mittwoch während der vergangenen Wochen die Möglichkeit, an zwei Termine mit dem Landrat die Bestandsgebäude in Augenschein zu nehmen.

Weitere Themen der Kreistagssitzung

Mit der Heimatpflege im Kreis Gotha und der Museumsstruktur befasst sich die Fraktion Bündnis 90/ Grüne im Kreistag.

Bei der Sitzung am 22. März, 18 Uhr, in der Aula der Arnoldischule Gotha werde sie einen Antrag zur Schaffung einer Stelle für eine oder einen Kreisheimatpflegerin oder -pfleger einbringen, so Fraktionsvorsitzender Steffen Fuchs (Grüne). Zudem werde die Erstellung eines Museumsentwicklungskonzeptes beantragt.

Der Kreistag soll über eine Änderung der Entgeltordnung für die Nutzung von Schulsportanlagen entscheiden. Deren Höhen bleibe unverändert. Vielmehr müsse sie der Umsatzsteuerpflicht angepasst werden. Das war zweimal verschoben worden, erklärt Landrat Onno Eckert (SPD).

Ein weitere Tagesordnungspunkt beschäftigt sich mit der Umwandlung der Regelschule Warza in eine Gemeinschaftsschule ab Schuljahr 2024/25.