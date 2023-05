Neudietendorfer Grundschüler legen Kartoffeln

Grundschüler aus Neudietendorf dürfen in Kleinrettbach Kartoffeln in die Erde legen.

Kleinrettbach. Neudietendorfer Grundschüler dürfen in Kleinrettbach Kartoffeln legen. Was die Kinder erwartet.

Grundschüler aus Neudietendorf werden am Dienstag auf dem Gelände der Agrar GmbH Gamstädt Pflanzkartoffeln legen. Dazu werden die Kinder gegen 10 Uhr am Hofladen in Kleinrettbach erwartet. Nach einer kleinen Betriebsrundfahrt mit einem Oldtimertraktor und einem Snack mit frischer Milch aus der hofeigenen Molkerei geht es ans Kartoffellegen. Im Herbst dürfen die Kinder ihre Kartoffeln ernten.