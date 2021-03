Schnepfenthal. Mobilfunk-Versorgung soll sich für Menschen im Umland verbessern

Im Zuge der aktuellen Netzausbau-Offensive hat O2 eine neue 4G (LTE)-Station in Schnepfenthal, Bechstein-Straße, errichtet. Der neu in Betrieb genommene 4G-Sender ergänzt die bisherige Mobilfunktechnik an dem Standort. Der neue 4G-Sender hat eine Reichweite von mehreren Kilometern. Er soll die Mobilfunkversorgung für mehrere tausend Menschen in der Umgebung verbessern, teilt der Netzbetreiber mit.