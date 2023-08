Das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt zieht in die Schützenallee, wo bereits das Gesundheitsamt ansässig ist (Archiv).

Neue Adresse für Landwirte und Jagdberechtigte in Gotha

Gotha. Das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Gotha zieht in die Schützenallee um. Das ändert sich nun:

Das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Gotha zieht um. Ab Montag, 21. August, am Standort Schützenallee 31 in Gotha zu finden, informiert die Kreisverwaltung. Damit ändert sich auch der Ort zur Abgabe der Trichinenproben ab der kommenden Woche. Bekannte Telefonnummern bleiben erhalten.

Persönlich können Trichinenproben zu den bekannten Zeiten in der Schützenallee 31 abgegeben werden. Jagdausübungsberechtigte sollen dort der Beschilderung ins Erdgeschoss folgen, wo die Annahmestelle montags, mittwochs und donnerstags von 9.30 bis 10.30 Uhr sowie dienstags von 14 bis 15 Uhr öffnet. In Kalenderwochen mit Feiertagen kann es zu Verschiebungen der regulären Untersuchungen kommen, die per Aushang angekündigt werden.

Die Nutzung des abschließbaren Probenbriefkastens, der sich neben dem Fahrstuhl befindet, ist nach wie vor nur nach Antrag und mit Genehmigung des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes möglich. Die Proben werden mit dem Kurier an das Landesamt für Verbraucherschutz in Bad Langensalza weitergeleitet. Landwirte dürfen den Probenkasten für BVDV-Ohrstanzen nutzen.

Testergebnisse werden veröffentlicht unter landkreis-gotha.de/aktuelles/bekanntmachungen/trichinenuntersuchungen/