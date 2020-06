Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) in Gotha, Ordonnanzgasse 2-4 wird von Helios geführt. Hier arbeiten drei Kinderärzte, ein Allgemeinmediziner und ein Chirurg.

Gotha. Am Medizinischen Versorgungszentrum soll mit der Einstellung der Ärztin die geriatrische Diagnostik ausgebaut werden.

Neue Ärztin arbeitet in Gotha

Seit Mai dieses Jahres ist Anna Lüder für die hausärztliche Versorgung und geriatrische Betreuung in Gotha zuständig. Die Medizinerin arbeitet im Helios Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ).

Die Ärztin war zuletzt am Helios-Klinikum Erfurt im Zentrum für Geriatrie beschäftigt. Jetzt will sie als Hausärztin im ambulanten Bereich ihr Wissen weitergeben. „Aufgrund der Infektionssituation mit Covid-19 meiden viele Patienten medizinische Einrichtungen. Ich möchte Patienten motivieren, Erkrankungen ernst zu nehmen und eine ambulante Behandlung nicht aufzuschieben“, sagt Lüder. Im MVZ in der Ordonnanzgasse 2-4 sind drei Kinderärzte und ein Chirurg tätig.

Lüder strebt eine Zusammenarbeit mit Fachärzten und Therapeuten an. Sie will das Angebot der spezialisierten geriatrischen Diagnostik ausbauen.