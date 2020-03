Neue Ausrüstung für Bergwacht von Tambach-Dietharz

Für die Einsatzkräfte der Bergwacht Tambach-Dietharz des Deutschen Roten Kreuzes und des Gräfenhainer Ortsverbandes gab es jetzt schon ein Ostergeschenk. Sie erhielten dringend benötigte Ausrüstungsgegenstände für ihre Tätigkeit.

Finanziert wurden die Gerätschaften zu 70 Prozent vom Landesverwaltungsamt und zu 30 Prozent vom Gothaer Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Die Gesamtkosten beliefen sich auf 13.500 Euro, bestätigte Andreas Brandau vom DRK-Kreisverband. Es sei eine zusätzliche Anschaffung für den organisationseigenen Katastrophenschutz und der Absicherung der Einsätze. So konnten die Tambach-Dietharzer Bergretter eine Gebirgstrage, die sie für ihre Einsätze in den Wäldern abseits der befestigten Wege benötigen, vier tragbare Akkuleuchten, die bei Dunkelheit zum Ausleuchten der Unfallstelle gebraucht werden und einen Beamer entgegen nehmen. Der Beamer kommt in der Ausbildung zum Tragen. „Wir haben eine Kinder- und Jugendgruppe, wo wir den Beamer benötigen“, sagt Toni Ortlepp.

Jeder Ortsverband erhält materielle Unterstützung

Seit 1954 besteht die Bergwacht des Roten Kreuzes in Tambach-Dietharz. In den Anfangsjahren hieß sie noch Bergrettungsdienst, danach folgte die Umbenennung zum Bergunfalldienst und nach der Wende einfach nur Bergwacht. Ihren letzten großen Einsatz hatten die Bergretter, die in der Gemeinschaft rund 40 Mitglieder stark sind, am 25. Februar diesen Jahres. Im oberen Bereich der Marienglashöhle in Friedrichroda kam es bei Forstarbeiten zu einem Unfall. Ein Waldarbeiter wurde von einem Ast am Kopf getroffen und musste von den Rettungskräften versorgt werden. Die Männer seien immer unterwegs, sei es bei der Rettung von Touristen, die vom Weg abgekommen sind und sich im Wald verirrt haben bis hin zu allgemeinen Einsätzen, erklärt Brandau.

Im vergangenen Jahr habe der DRK-Kreisverband Gotha 11.000 Euro den Gemeinschaften, wie Andreas Brandau bestätigt, zur Verfügung gestellt. „Es hat jeder etwas bekommen“, so das Kreisverbandsmitglied. So können die Ortsverbände ihre Wünsche nennen, was dringend in den Einrichtungen benötigt werde. Der Kreisverband des Roten Kreuzes versuche dabei, jedem gerecht zu werden und die Wünsche zu erfüllen. So auch für den Ortsverband Gräfenhain, der zu den insgesamt zehn Ortsverbänden des DRK-Kreisverbandes zählt. Mitarbeiter Manfred Bezold vom Ortsverband freute sich, als er das neueste Modell für die Wiederbelebung in den Händen hält. Das Gerät erkennt selbstständig, ob es sich bei den Patienten um ein Kind oder Erwachsenen handelt. Natürlich müssen die Retter nach wie vor Maßnahmen zur Wiederbelebung einleiten. Des Weiteren konnten er und Uwe Neul von der Kreisbereitschaftsleitung diverse Notfallrucksäcke für den Sanitätsdienst entgegen nehmen.