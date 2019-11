Das Haus Albrecht, in dem der Kunstverein Mieter ist, lockt immer wieder mit Ausstellungen und Veranstaltungen in die Zimmerbergstraße 18.

Bad Tabarz. Zum 10. Todestag des Metallgestalters Günter Reichert werden vier Wochen lang in Bad Tabarz Werke gezeigt. Vernissage am Samstag um 17 Uhr.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue Ausstellung ab Samstag in Bad Tabarz

Dem Andenken an den 2009 verstorbenen Kunstschmied und Metallgestalter Günter Reichert ist eine Ausstellung gewidmet, die am Samstag, dem 16 November um 17 Uhr in der Bad Tabarzer Zimmerbergstraße 18 im Haus Albrecht, auch Kunstwerk genannt, vom Kunstverein Scenepart eröffnet wird. Matthias Möhrstedt von Scenepart wird einführende Wort sprechen. Die Laudatio vei der Vernissage kommt von Hans-Georg Creutzburg, der mütterlicherseits ein Enkel Reicherts ist. Horst Creutzburg und Ronald Renner spielen Klarinette.

Gewürdigt wird Reicherts Schaffen anlässlich seines zehnten Todestages. Im Parterre des auffälligen gelben Gebäudes sind in mehreren Räumen massive große wie auch kleine Werke Reicherts ausgestellt, am Boden und auf Tischen wie auch an den Wänden angebracht. Ergänzt wird sie durch historische Schwarz-Weiß-Fotos, die den Künstler bei der Arbeit zeigen. Der Eintritt ist unentgeltlich. Die Ausstellung währt bis zum 4. Dezember, trägt den Titel „Bewegung in Form und Stahl“ und ist jeweils Mittwoch bis Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Am 30. November bildet sie den Rahmen für Buchlesungen unter dem Titel „Für einen guten Zweck“ mit dem südthüringischen Dichter Holger Uske um 15 Uhr und um 16.30 Uhr mit Matthias Biskupek aus Rudolstadt und Redakteur Frank Quilitzsch aus Weimar.