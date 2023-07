Neue Bankpaten für Gothaer Innenstadt gesucht

Bevor die Bänke Mitte Mai an ihre Bestimmungsorte gebracht wurden, gab es noch ein gemeinsames Foto mit den Bankpaten.

Gotha. 30 Friesenbänke haben bereits ihren Platz vor den Geschäften gefunden. Gewerbetreibende können weitere Patenschaften übernehmen.

Seitdem die ersten 30 Friesenbänke ihren Platz in der Stadt gefunden haben, werden diese gern in Anspruch genommen, heißt es aus dem Rathaus. Ihr freundliches Erscheinungsbild und die Möglichkeit zum Pausieren seien eine Ergänzung für den öffentlichen Raum. Seither habe es viele Anfragen gegeben, Bankpate zu werden.

Nun gebe es eine zweite Auflage, welche wieder durch die finanzielle Unterstützung der Kreissparkasse ermöglicht wurde. Wie es in einer Mitteilung heißt, will die Stadtverwaltung gemeinsam mit den Bürgern weiter die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt verbessern.

Es sollen demnach weitere Friesenbänke vor die Ladengeschäfte gestellt werden. Gewerbetreibende in der Innenstadt, die über eine Sondernutzungsfläche verfügen, sollen sich angesprochen fühlen. Sie werden gebeten, sich zu melden, um die Patenschaft für eine Friesenbank vor ihrem Geschäft zu übernehmen, teilt die Stadt mit.

Den Gewerbetreibenden entstünden keine Kosten. Ihre Aufgabe sei es aber, die Bank nach Ladenschluss in ihren Geschäftsräumen unterzustellen und die Bank sauber zu halten.

Bei Interesse oder Fragen:e.kupfer@gotha.de