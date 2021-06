Neue Dächer für Spielhäuser in Molschleber Kita

Molschleben. Weil ihm Reisen bezahlt werden, die er nicht machen konnte, spendet der Gothaer Landtagsabgeordnete Sascha Bilay Geld an eine Kita.

Dass im Molschleber Kindergarten Spielhäuser gesperrt werden müssen, hat der Landtagsabgeordnete Sascha Bilay (Linke) mit einer Spende von 400 Euro an den Förderverein „Moki – Molschleber Kinder“ verhindert. Das Geld stammt aus der Reisekostenpauschale, die er für seine Tätigkeit erhält.

Der Landtagsabgeordnete Sascha Bilay (Linke) übergibt eine Spende an Anika Greif, Vorsitzende des Kitafördervereins. Foto: Sascha Bilay

Der Parlamentarier hatte seine Arbeit während des Lockdowns größtenteils von zu Hause aus erledigt. „Weil mir kaum Kosten für dienstliche Fahrten entstanden sind, wäre es unredlich gewesen, trotzdem das Geld zu behalten“, erklärt er. Insgesamt rund 700 Euro gingen so an wohltätige Zwecke. Ein Teil davon wurde verwendet, um in der Kita Sitzkissen für Bänke anzuschaffen und die Dächer der Spielhäuser zu erneuern, die sonst hätten gesperrt werden müssen.