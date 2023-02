Neue E-Scooter in Gotha: Warum es diesmal besser laufen soll

Gotha. Ein neuer Anbieter für E-Scooter geht in Gotha an den Start. Der Vorgänger war im Herbst aus der Stadt verschwunden.

E-Scooter kehren zurück nach Gotha. Nachdem der Anbieter Bird im Oktober 2022 wie in ganz Thüringen auch aus Gotha seine Fahrzeuge entfernt hat, wagt das irische Start-up Zeus einen neuen Versuch. 80 Roller sollen im März in der Kreisstadt an den Start gehen.

Die Zeus-Roller sind laut Anbieter die weltweit ersten E-Scooter mit drei statt zwei Rädern. Sie sollen für ein stabileres und sichereres Fahrerlebnis sorgen, und durch Umfallen nicht den Weg blockieren können. „Wir freuen uns darauf, das Verkehrsangebot in Gotha zu bereichern und sind gespannt, wie das Angebot angenommen wird“, teilt Zeus-Gründer Damian Young mit. Zeus will die E-Scooter-Flotte in Gotha langsam aufbauen, damit sich die Bewohner an das neue Angebot gewöhnen können.

Ab 1,28 Euro per Scooter unterwegs

Um einen Scooter zu mieten, wird ein Smartphone mit der App des Anbieters benötigt. Die Grundgebühr für eine Fahrt beträgt einen Euro. Jede Fahrminute kostet 28 Cent. Wer den Roller in einer Bonuszone abstellt, bekommt einen Rabatt. So schafft Zeus Anreize für das ordnungsgemäße Parken. Der schlechte Umgang mit den Bird-Scootern hatte vermehrt für Ärger in Gotha gesorgt. Die Stadtverwaltung hat gemeinsam mit Zeus entsprechende Parkverbotszonen eingerichtet, welche in der App rot unterlegt sind. Dazu gehören Brücken, Grünflächen, Friedhöfe, Naturschutzgebiete, Parks, Wälder und Spielplätze. In diesen Gebieten kann die Fahrt mit dem Roller nicht regulär beendet werden.

Fragen beantwortet das Stadtbauamt unter Telefon: 03621 / 222 605 und der Anbieter unter Telefon: 0157 / 3598 1123 oder per E-Mail an die Adresse Support@zeusscooters.com.