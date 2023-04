Neue Entnahmestelle wird auf einem Gothaer Friedhof installiert

Gotha-Boilstädt. Auf dem Friedhof im Ortsteil Boilstädt soll eine neue Schöpfstelle angelegt werden, die Friedhofsbesucher für ihre Grabpflege nutzen können.

Auf dem Friedhof im Gothaer Ortsteil Boilstädt soll in den kommenden Wochen eine neue Entnahmestelle für Wasser installiert werden. Das teilte die Pressestelle der Gothaer Stadtverwaltung mit. Angeschlossen wird die Schöpfstelle über eine 35 Meter lange Wasserleitung, welche an die bereits bestehende Versorgungsleitung in der Straße Am Friedhof angebunden wird. Der Standplatz der Wasserentnahmestelle soll dabei mit einer Randeinfassung und einem Belag aus Pflastersteinen hergestellt werden. Komplettiert wird die Schöpfstelle durch ein neues Brunnenbecken, das an dem Standort aufgestellt werden soll.

Stadt investiert13.000 Euro

Der Brunnen befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Trauerhalle auf dem Boilstädter Friedhof. Die Bauarbeiten, die ein Kostenvolumen von knapp 13.000 Euro aufweisen, werden voraussichtlich in den beiden letzten Aprilwochen vorgenommen. Anwohner und Besucher des Friedhofes können anschließend nach Fertigstellung der Baumaßnahme die mit Trinkwasser gespeiste Entnahmestelle für ihre ordnungsgemäße Grabpflege jährlich von Anfang April bis zum Oktober nutzen.