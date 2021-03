Neue Fahrbahnen bis Mitte April auf der Gothaer Europakreuzung

Ein Sattelschlepper-Kipper nach dem anderen rangiert am Sperrzaun vorbei rückwärts aus Richtung Viadukt in der Kreisstadt Gotha zur Europakreuzung, wo die Bundesstraßen 247 und Sieben sich treffen. Dort sind, zunächst auf der westlichen Seite des vierspurigen Stückes zwischen Kreuzung und Viadukt Straßenbauer der Erfurter Firma Wagner Straßen- und Tiefbau GmbH dabei, mit gleich zwei Straßenfertigern und vier Straßenwalzen den frisch angelieferten Asphalt zu verarbeiten. Währenddessen fährt ein Kleintransporter der AVS Mellingen GmbH vor. Gelbe, zeitweilige Markierungen hatten sich soweit gelöst, dass sie zunächst durch rot-weiße Warnbaken ersetzt und später erneuert werden müssen. So sieht es zurzeit im März in dem Bereich Ohrdrufer Straße, Europakreuzung, Stielerstraße und Enckestraße neben dem neuen Rewe-Markt aus.

Der Verkehr wird währenddessen mit jeweils nur einer Richtungsfahrbahn auf der östlichen Seite entlang geführt. Wer aus Richtung Süden kommt und in den Westteil der Stadt will, muss vor der Sperrung in nach links in die Südstraße abbiegen. Aus Richtung Erfurt geht es nur nach links zur Ohrdrufer Straße oder nach rechts in die Enckestraße. So ist auch der Supermarkt nur auf Umwegen zu erreichen. Er ist in diesen Tagen weniger frequentiert. Die Kunden, die dennoch den Weg mit dem Auto über die Südstraße, Uelleber Straße, Parkstraße und Bebelstraße dahin finden, können sich vor allem in den Abendstunden nach 20 Uhr darüber freuen, an den Kassen fast nie warten zu müssen.

Die Verkehrssicherer aus Mellingen werden auch im weiteren Verlauf gebraucht, denn in der Woche ab 15. Mai rückt die Baustelle von der einen auf die andere Seite der vierspurigen, durch einen Grünstreifen und weiter südlich durch die Brückenpfeiler des Viaduktes getrennten in diesem Bereich inzwischen auf vielen Karten als „Europakreuzung“ vermerkten Straßenabschnittes.

Ab Montag Umleitung ins Gewerbegebiet Luftschiffhafen und nach Töpfleben

Auch dort werden erst acht Zentimeter Binderschicht und vier Zentimeter Deckschicht, an einzelnen stärker geschädigten Stellen auch die Tragschicht bis zu einer Tiefe von etwa 14 Zentimeter ausgefräst, um sie dann zu erneuern. Ein Teil der Technik und des Personals von Wagner wird währenddessen die Landesstraße 1045 weiter sanieren, auch weil die Technik einmal vor Ort ist.

Von der Kreuzung Dr.-Troch-Straße (L 1045)/ Ohrdrufer Straße (B 247) bis kurz vor den Verkehrskreisel Güntherslebener Straße/ Am Luftschiffhafen wird der kurze Abschnitt deshalb ab Montag, dem 15. März bis voraussichtlich Freitag, 19. März voll gesperrt. Eine Umleitung sei von der B 247 Gotha kommend über Schwabhausen — L 1026 — Günthersleben-Wechmar — L 1045 nach Töpfleben und in die Gegenrichtung ausgeschildert, teilt das Thüringer Landesamt für Bau- und Verkehr mit.

An der Europakreuzung läuft der Verkehr nur auf der Ostseite der vierspurigen Straße. Foto: Peter Riecke

Im Mai 2020 hatte das Landesamt bereits jenes unmittelbar nordwestlich von Günthersleben gleich hinter dem Ortsausgang beginnende Straßenstück mit der ansteigenden, scharfen S-Kurve saniert.

Die Arbeiten auf der Europakreuzung betreffend sind noch zwei weitere Thüringer Firmen beteiligt. Nach Fertigstellung der Asphaltarbeiten werden die Induktionsschleifen für die Ampeln durch die Firma „S+B“ aus Erfurt sowie die Fahrbahnmarkierung durch die Firma „HIMA“ aus Berlstedt erneuert, teilt das Landesamt auf Nachfrage mit. Die Gesamtfläche der Fahrbahninstandsetzung beträgt rund 6.500 Quadratmeter.

Die Firma Wagner Straßen- und Tiefbau GmbH arbeitet mit zwei Straßenfertigern, vier Straßenwalzen und zahlreichen Sattelschlepper-Kippern zur Anlieferung des Asphaltes zugleich. Foto: Peter Riecke





Die Gesamtkosten einschließlich aller Nebenleistungen beliefen sich auf rund 320.000 Euro. Das Thüringer Landesamt koordiniert zwar die Arbeiten, aber der Bund als Träger des Straßenbaulast der B247 trage die gesamten Kosten. Es werde noch einen dritten Bauabschnitt geben, im Verlauf dessen die Schäden auf der von Osten kommenden Einmündung Stielerstraße (B 7) in die Enckestraße/ Europakreuzung beseitigt werden.

Es habe bisher keine Verzögerungen im Bauablauf gegeben. Auch von Einschränkungen durch die Corona-Krise ist nichts bekannt, schreibt das Landesamt. Es lobt die Zusammenarbeit mit der Gothaer Stadtverwaltung. „In Abstimmung und guter konstruktiver Zusammenarbeit mit der Verkehrsbehörde der Stadt Gotha wurde kurzfristig ein Verkehrskonzept erstellt und umgesetzt. Voraussetzung für eine Durchführung der Maßnahme war die Zusicherung der Fertigstellung der Maßnahme bis spätestens April 2021, vor Beginn der Bundesgartenschau“ schreibt Silke Schweitzer, die Referatsleiterin für die Region Mitte, zu der auch Gotha zählt.

Aktuell solle einschließlich der Nebenleistungen bis 16. April alles fertig sein.