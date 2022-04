Neue Gebühren für Friedhöfe in und um Friedrichroda

Friedrichroda. Die Ortsteilräte in Finsterbergen und Ernstroda tagen. Um diese Themen wird es gehen.

Rund um Friedrichroda tagen die Ortsteilräte. Darüber informiert die Stadtverwaltung. Los geht es in Finsterbergen, wo die Mitglieder des Gremiums am Montag, 25. April, um 19 Uhr, im Sitzungsraum der Freiwilligen Feuerwehr, Hinter den Höfen 2, zusammenkommen. An diesem Abend geht es unter anderem um die Friedhofsgebührensatzung der Stadt Friedrichroda. Zudem wird über den Stand der Baumaßnahme in der Tambacher Straße informiert.

In Ernstroda wird am Donnerstag, 28. April, um 19 Uhr, im Kultursaal, Schönauer Straße 7a, getagt. Auch dort wird die Friedhofsgebührensatzung von Friedrichroda besprochen.

Ein Ortsteil von Friedrichroda ist auch Cumbach. Die Friedhofsgebührensatzung ist zuletzt 2014 angepasst worden.