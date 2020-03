Neue Gehege, tierischer Zuwachs und buntes Feste in Gotha

Der Förderverein des Gothaer Tierparks feiert 2020 sein 25-jähriges Bestehen. Seit Januar 1995 unterstützt er den kleinen Zoo auf vielfältige Weise. Er hat rund 291.000 Euro für Investitionen im Tierpark sowie für den Kauf von Tieren zur Verfügung gestellt.

Förderverein macht vielfältige Investitionen möglich

Das bedeutet einen maßgeblichen Anteil zum Beispiel am erweiterten Bärengehege, an der neuen Wolfs-Anlage, am Terrarien-Gebäude, am Luchsgehege, am Husarenaffenhaus und am Pelikanhaus. Aber auch der Spielplatz im Erweiterungsgelände profitierte vom Engagement des Fördervereins, genauso wie das grüne Klassenzimmer. Das Leopardenweibchen geht ebenfalls aufs Konto der Tierpark-Freunde.

Über all das hat Elisabeth Lehr-Botthof genau Buch geführt. Denn seit 2008 ist die Gothaerin die Schatzmeisterin des Vereins. „Zuletzt haben wir in den Bau der neuen Kaninchenanlage investiert. Dafür konnten wir auch Geld verwenden, das Gerichte uns zusprechen, wenn Angeklagte zur Zahlung für einen gemeinnützigen Zweck verpflichtet werden.“ Das seien 2019 immerhin 5000 Euro gewesen.

Langjährige Paten setzen sich für die Tiere ein

Ansonsten bekomme der Verein auch viele Einzelspenden, die im vergangenen Jahr zwischen 30 und 2000 Euro lagen. „Zu Geburtstagen bitten manche Jubilare um eine Spende für uns statt Geschenke. Auch zu Firmenjubiläen sind wir schon bedacht worden“, erzählt die 73-Jährige.

Hilfreich seien zudem die Tierpatenschaften. Von 32 Paten wurden 2019 insgesamt 5200 Euro zur Verfügung gestellt. „Manche schließen die Patenschaft für ein spezielles Tier nur für ein Jahr ab, aber wir haben auch Paten, die uns seit 25 Jahren die Treue halten“, freut es Lehr-Botthof. Mit dem Lucas-Cranach-Förderzentrum Gotha und den Grundschulen Siebleben und Wölfis gebe es langjährige Unterstützer für Rhesusaffen, Uhus und Erdmännchen.

Schatzmeisterin Elisabeth Lehr-Botthof zeigt den Kalender mit Tierkindern, den der Förderverein erstmals für das Jahr 2020 herausgegeben hat. Foto: Lutz Ebhardt

Neben Spenden auch aktive Mitarbeit

Derzeit hat der Tierpark-Förderverein 53 Mitglieder. „Wir liegen stabil immer so um die 50“, ist Stephanie Schultze, die Vorsitzende, zufrieden. Im Dezember erst ist sie in das Amt gewählt worden, nachdem sie den Verein zuvor ein halbes Jahr amtierend geführt hatte. Viele Mitglieder würden nicht nur ihren Beitrag überweisen, sondern sich einbringen. „Das geht von der Grünanlagenpflege im Tierpark bis zur Hilfe bei unseren Veranstaltungen“, sagt die 66-jährige Gothaerin.

Denn der Förderverein gestaltet das Osterfest und den Kindertag im Tierpark jedes Jahr auf besondere Weise, sorgt für ein gelungenes Tierparkfest am ersten Sonntag im September und für ein Halloween-Spektakel. „In den Ferien wollen wir dieses Jahr auch wieder unsere Bastelangebote machen“, kündigt Schultze an. Die seien im vergangenen Sommer schon sehr gut angekommen. Bereits in den Osterferien werde erneut dazu eingeladen.

Erfahrungsaustausch mit anderen Zoos und Tierparks

Zwischen 15.000 und 20.000 Euro möchte der Förderverein dieses Jahr für neue Schilder an den Tiergehegen bereitstellen. „Wir schauen uns gerade Angebote verschiedener Firmen an. Ziel ist eine einheitliche, ansprechende Beschilderung“, sagt die Vorsitzende. „Die haben wir bisher nicht.“ Die kleinen Tafeln sollen unter anderem Auskunft geben über Name, Herkunft, Ernährung und Lebensweise des Tieres. „Außerdem möchten wir dafür sorgen, dass ein zweiter Schwarzstorch im Tierpark einziehen kann“, sagt Schultze.

Eine gemeinsame Fahrt soll die Vereinsmitglieder in den Dresdner Zoo führen. „Wir schauen uns immer mal wieder andere Einrichtungen an und treffen uns auch mit dem jeweiligen Freundeskreis. Von dem Erfahrungsaustausch bringen wir ab und zu neue Ideen mit“, so Schultze. Selbst könne der Gothaer Verein auch vieles berichten, zum Beispiel, dass er seit 2009 die Tierpark-Gaststätte betreibt. „Wir mussten erst Erfahrungen sammeln mit dem Personal, aber inzwischen haben wir einen guten und verlässlichen Stamm aus zwei festangestellten Mitarbeitern und Aushilfen“, sagt Lehr-Botthof. Die Gaststätte trage wesentlich zur Attraktivität des Tierparks bei „und die von uns dort erwirtschafteten Überschüsse kommen ihm auch noch zugute“, ist die Schatzmeisterin stolz.