Neue Infotafeln für die Gehege im Gothaer Tierpark

Gotha. Wie ein Weihnachtsgeschenk mutet für den Tierpark Gotha eine Gabe des Fördervereins an. Denn inzwischen ist die neue Beschilderung für die Gehege fertig, und die Tafeln werden nach und nach geliefert. „Es war höchste Zeit, dass wir die Erklärungen aktualisieren, denn sie waren veraltet, nicht an allen Gehegen vorhanden und auch unterschiedlich gestaltet“, sagt Anett Engelhardt, die amtierende Leiterin des Tierparks.

Jetzt sei alles einheitlich und auch dem Design der Kultourstadt GmbH Gotha angepasst, zu der der kleine Zoo gehört. Die Gesamtkosten belaufen sich auf mehr als 14.000 Euro. Diese Summe wird komplett vom Tierpark-Förderverein übernommen. „Das war ein großes Projekt dieses Jahres für uns“, sagt Stephanie Schultze, die Vorsitzende.

Die neuen Schilder geben unter anderem Auskunft über Name, Herkunft, Ernährung und Lebensweise des Tieres. „In einer EU-Verordnung ist ganz genau festgelegt, was alles draufstehen muss“, erklärt Anett Engelhardt. Es sind insgesamt fast 130 Schilder in den Größen A3, A4 und A5. Die Größe hängt vom jeweiligen Anbringungsort ab. Hergestellt worden sind sie von der NaBiT GbR aus Altenholz. Diese Firma hatte schon in der Vergangenheit zahlreiche Schilder für den Gothaer Tierpark angefertigt. Weil jede Tafel auch mit einem Bild versehen ist, wurden von Mitarbeitern fast alle Tiere neu fotografiert. „Und jede Tafel bekommt einen QR-Code. Wird der per Smartphone gescannt, soll ein Video von dem jeweiligen Bewohner zu sehen sein. Das ist hilfreich, wenn sich Tiere mal nicht blicken lassen“, sagt Maja Neumann, Pressesprecherin der Kultourstadt. Bis Mitte des nächsten Jahres sollen die Videos alle verfügbar sein.

Schon vor den neuen Erklärtafeln wurden im Juli elf Insektenhotels im Tierpark verteilt angebracht. Sie sind in einem Ferienprojekt zusammen mit dem FöBi-Bildungszentrum in Gotha entstanden. Kinder und Eltern haben die Häuschen zusammen gebaut, die seither von den Besuchern des Tierparks bestaunt und von fleißigen Insekten bewohnt werden.

Über die letzten Monate entwickelte sich aus dieser Aktion zusammen mit der Stiftung JeGO (Jugendentwicklung Gotha) ein festes Projekt der sozialen Kinder- und Jugendarbeit im Tierpark Gotha. „Dabei werden Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien sowie Menschen mit körperlichen und seelischen Erkrankungen an kleinen Vorhaben beteiligt. Das persönliche Erleben sowie die Identifikation mit dem jeweiligen Projekt tragen dabei unter anderem zur Stärkung des Selbstwertgefühles und zur Steigerung der gesellschaftlichen Anerkennung und Wertschätzung bei“, macht Maja Neumann aufmerksam. Fachliche Experten stünden den Teilnehmern unterstützend zur Seite.

Aktuell widme sich der Verein der Aufarbeitung des Taubenhauses am Tierpark-Eingang sowie der Erneuerung der Halterungen für die Informationstafeln, die bisher im Außenbereich des Tierpark-Cafés zu sehen waren.

Der Tierpark Gotha bleibt wegen des harten Lockdowns und der Verordnung zum Eindämmen der Corona-Pandemie zunächst bis zum 10. Januargeschlossen.