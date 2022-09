Bereits am 16. Juni hatte die Belegschaft gegen die Schließung der Brauerei demonstriert (Archivbild)

Neue Kundgebung für Erhalt der Brauerei in Gotha angekündigt

Gotha. Der Gothaer Appell mit mehr als 1500 Unterschriften wird an die Geschäftsführung übergeben. Mit der Schließung werden Konsequenzen für ganz Gotha erwartet.

Eine weitere Kundgebung für den Erhalt des Brauereistandortes Gotha soll es am Donnerstag, 15. September, 13.30 Uhr, vor dem Oettinger-Werk geben. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) ruft dazu auf. Dabei soll ein Appell, den rund 1500 Unterstützerinnen und Unterstützer unterzeichnet haben, an die Geschäftsführung übergeben werden.

Mit dem Brauereiherz wird für den Erhalt des Brauereistandortes Gotha geworben. Foto: Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten

Beschäftigte, Politikerinnen und Politiker sowie Bürgerinnen und Bürger aus Gotha haben sich mit ihrer Unterschrift an dem Gothaer Appell beteiligt. Wenngleich mittlerweile feststehe, dass sich Oettinger ab 2023 aus Gotha zurückzieht, sei es wichtig zu erreichen, dass die Brauerei mit allen Anlagen verkauft wird. Derzeit verhandele der Betriebsrat mit der Geschäftsführung einen Interessenausgleich und Sozialplan. Erst nach dessen Abschluss könne die Geschäftsführung Kündigungen aussprechen.

Jens Löbel, NGG-Geschäftsführer der Region Thüringen, macht darauf aufmerksam, „dass mit der Schließung der Brauerei massive Kostensteigerungen auf die Gothaer Haushalte zukommen werden. Dadurch, dass der Großabnehmer von Wasser wegfällt, müssen die Kosten auf die Bürger umgelegt werden“, sagt er.

Die Brauereikrise beschränkt sich nicht nur auf Gotha. Auch in Apolda steht die Bierproduktion aktuell still, weil Kohlendioxid fehlt. Im Thüringer Bierabsatz lässt sich mit Blick auf das erste Halbjahr 2022 ein Minus von einem Prozent, also 15.000 Hektolitern, erkennen, das sich allein auf den Bierexport zurückführen lässt, erklärt das Thüringer Landesamt für Statistik. Damit ist der jahrelange Exporterfolg Thüringer Brauer vorerst gestoppt. Innerhalb Deutschlands wird jedoch 1,4 Prozent mehr Bier verkauft als im Vorjahreszeitraum.