Neue Öffnungszeiten bei den Testzentren

Die Johanniter-Unfall-Hilfe, die im Landkreis Gotha Testzentren betreibt, passt diese der Situation an und ändert deren Öffnungszeiten.

Der Regionalverband Westthüringen der Johanniter-Unfall-Hilfe passt zum Monatswechsel seine Öffnungszeiten zu den von ihnen betriebenen Testzentren im Landkreis Gotha an. Grund dafür sind die lokalen Nachfragen in den Testzentren und Teststellen. So gelten ab Dienstag, 1. Juni, angepasste Zeiten, zu denen jedermann kostenlos einen Antigen-Schnelltest auf das Sars-CoV-2-Virus fachkundig von den Johannitern in Anspruch nehmen kann.

Immer montags haben die Gothaer Stadthalle von 15 bis 18 Uhr, das Bürgerhaus im Drei-Gleichen-Ort Günthersleben von 16 bis 18 Uhr und das "Alte Spital" in Waltershausen von 16 bis 18 Uhr geöffnet.

Dienstags ist das Testzentrum in der Tonnaer Schulsporthalle von 15.30 bis 17.30 Uhr nutzbar. In der Goldberghalle in Ohrdruf kann man sich an diesem Wochentag von 16 bis 18 Uhr testen lassen, dem schließt sich zur gleichen Zeit die Teststelle im Bürgerhaus Günthersleben an. Von 15 bis 17 Uhr stehen die Johanniter im Bürgerhaus in Tambach-Dietharz bereit.





Das Testzentrum in der Schulsporthalle des von-Bülow-Gymnasium in Neudietendorf öffnet am Mittwoch von 15 bis 18 Uhr. Am Donnerstag sind die Johanniter wieder in der Ohrdrufer Goldberghalle von 15 bis 18 Uhr sowie 16 bis 18 Uhr im "Alten Spital" in Waltershausen aktiv.





Wer am Freitag einen Schnelltest benötigt, der kann von 15 bis 18 Uhr das Testzentrum in der Körnberghalle Friedrichroda nutzen.





Auch an den Wochenenden besteht die Möglichkeit sich auf Covid-19 testen zu lassen. Hier stehen die Mitarbeiter der Johanniter-Unfall-Hilfe jeweils am Samstag von 10 bis 12 Uhr und Sonntag von 16 bis 18 Uhr in der Sporthalle Gamstädt zur Verfügung.